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影／卵巢腫成4倍大痛爆！18歲女大生「捐卵賣錢」命危了…腹腔全是血

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私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女大生腹部劇烈疼痛，醫師檢查後才知，她的卵巢竟腫成4倍大。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱世凱／綜合報導

廣東省廣州市一名18歲的少女小芳（化名）近日因為劇烈腹痛、腹脹，所以在朋友的陪同下趕緊到當地醫院求診。醫師詢問病情時，小芳和朋友卻都支支吾吾不願透露太多，只說曾經做過取卵手術；直到醫師檢查後發現，小芳罹患嚴重卵巢過度刺激症候群合併腹腔內出血，卵巢大小竟然是正常女性卵巢的4倍，「恐怕會因出血性休克喪命」。

據《看看新聞》報導，廣醫三院生殖醫學中心主任黃青表示，小芳的症狀和各種檢查結果顯示，她出現了嚴重卵巢過度刺激症候群，腹腔內還大量出血，導致有出血性休克症狀和部分卵巢組織壞死等嚴重併發症；經過團隊積極救治後，小芳最終保住了性命，但是因為卵巢組織出現壞死情況，因此必須切除，恐怕會影響她以後的生育功能。

▼醫師認為，小芳之所以患病恐怕與賣卵有關。（圖／CFP）

▲▼沮喪,人妻,女人。（圖／CFP）

不過18歲的少女為何會多次進行取卵行為呢？黃青說，這或許是利益使然，才導致不少女大學生在完全不了解取卵風險的情況下盲目「賣卵」，間接對身體造成巨大的傷害。據悉，卵巢過度刺激症候群（OHSS）是輔助生殖技術過程中催促排卵引起的常見症狀，主要臨床表現為腹脹、嘔吐、腹瀉、卵巢增大、呼吸窘迫症候群、血栓形成等，甚至出現多重器官衰竭和危及生命。

報導提到，女性一生中一般只有400至500個卵發育成熟並排卵，黃青提醒，即便是做試管嬰兒的女性，用常規方法取卵後，也仍需等待2到3個月之後才能重新催促排卵。「捐卵」者如果在相鄰月份重複這個動作，可能會導致卵巢儲備功能下降，日後想自然受孕就會比較困難。

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