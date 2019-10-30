民進黨不分區立委推舉收件超過40　11月13日中執會正式通過

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨30日召開第十八屆第四十四次中常會，會中通過將於11月13日召開中執會，發言人吳濬彥表示，13日的中執會中將通過不分區立委提名名單。

民進黨第十屆不分區立委提名委員會24日召開第一次會議，會中提到，不分區提名應廣納社會各界意見，除黨內舉薦外，擴大接受社會各界，舉薦優秀不分區立委的提名人選，供委員會審議，收件截止日期為30日。

對於收件將於今晚截止，卓榮泰在中常會中透露，截至中午名單已經達到三十至四十份，不過還要等到晚上截止並彙整，才能確認最後份數。

吳濬彥表示，不分區立委提名委員會這星期還會再召開會議，不過時間還未定。最終的不分區立委提名名單將在11月13日中執會中通過，才能趕得上中選會11月18日開始的受理登記。

卓榮泰30日出席民進黨中常會前受訪時表示，目前才第一次開完不分區委員會會議，如果現在就提個別的人選是不負責任的。他說，目前還沒有對個人做討論，之後會密集開會，才會一步一步進入具體的人選跟排序。

至於自己在廣播節目中承諾，若國會不過半就要辭主席，卓榮泰強調，「當然這是我的決心跟意志，沒有過半的民主國會，我沒辦法跟國人交代，也對不起當選的委員，所以我設下這樣的目標，也是我的責任。」