蔣萬安雙城論壇贈禮曝光！　「錫」盤子象徵台北上海「惜情」

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安今（28日）一早飛上海出席雙城論壇。雙方會面時，蔣萬安贈上海市長龔正主禮「雙城共榮·北捷紀念錫盤」。北市府指出，錫是極為穩定的金屬，紀念盤特別選用純錫打造，象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，表達台北市政府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。

蔣萬安自2023年首度赴滬參加雙城論壇以來，始終秉持「雙城好、兩岸好」的理念，2025 年論壇重回上海，這份主禮不僅是紀念，更象徵兩市交流已如捷運路網般，密不可分、穩定前行。

北市府表示，盤面上精心鏤刻了台北跨越百年的城市天際線與捷運地標，從古樸的「龍山寺、北門」到現代的「台北 101、大巨蛋」等，呈現了歷史與現代、城市治理與韌性、市民生活與文化的三重對話；錫盤中央特別鏤刻「2025 雙城論壇｜雙城好 兩岸好」字樣，映證了 2025 年雙方排除萬難、共促交流的歷史時刻。

▲蔣萬安贈上海市長龔正主禮「雙城共榮·北捷紀念錫盤」。（圖／記者陳冠宇攝）

另外，蔣萬安此次出訪上海，特別準備以「東、南、西、北選品」為核心概念的藏城美味特製禮盒，讓上海朋友從舌尖直接感受到台北的人情味。

禮盒選品涵蓋了百年市場的翻新（南門）、歷史古蹟的活化（北門/西門）以及國際認證的巷弄魅力（東門），展現臺北在保留傳統底蘊的同時，具備邁向國際的創新動力。此份禮盒透過四種不同的口感——酸甜、沁甜、酥脆、清甜，堆疊出臺北生活的層次感。蔣萬安以此禮致贈上海方，寓意雙城合作能如這份禮物般，從日常的點滴累積，終能化為「水到渠成」的具體成果。

北市府強調，雙城論壇推動的「直航與便利」，已讓兩市進入「一日生活圈」，這份伴手禮正是張尋味臺北的邀請函，讓上海朋友從舌尖體驗台北的日常軌跡。