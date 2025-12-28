　
政治

平溪106線坍方中斷「預計今1500單向通車」　工務局曝新北地震災情

▲平溪106市道72K段疑似因地震發生邊坡坍方。（圖／新北市平溪區公所提供）

▲平溪106市道72K段發生邊坡土石滑落。（圖／新北市平溪區公所提供）

記者蘇靖宸／新北報導

宜蘭外海昨深夜11時5分發生芮氏規模7.0地震，新北市最大震度4級。新北市政府今（28日）表示，工務局啟動應變機制，全面巡檢橋梁與道路，新莊區龍安陸橋、板橋區中山路二段一處大樓發生磁磚掉落，第一時間獲報已到場處理；目前平溪區106線72.3公里處發生土石坍方，已調派人員與機具進場搶修，預計今下午3時恢復單向通車。

針對昨深夜地震，新北市府工務局長馮兆麟28日說，地震發生後，本局第一時間即依災害防救計畫啟動應變機制，加強巡檢全市48座橋梁及重要道路狀況，並要求工地自主檢查，以掌握災情確保公共安全，保障市民生命財產安全。

工務局指出，新莊區龍安陸橋於地震後出現部分柱面磁磚掉落，養工處說明，該橋梁主體結構初步檢視並無異常，掉落磁磚已於今日凌晨3時30分清除完成，後續將全面拆除剩餘磁磚，預計12月30日完成後開放通行。

工務局說，板橋區中山路2段巷弄一處大樓也發生外牆磁磚掉落，工務局迅速會同土木技師公會到場勘查，初步勘查共有部份結構樑柱尚無明顯損傷，後續將要求住戶施作外牆防護措施，以確保用路人的安全。

在山區道路方面，工務局表示，平溪區106線72.3公里處(往瑞芳方向)發生邊坡土石滑落，範圍長約20公尺、高50公尺，影響雙向通行，所以已於平溪端及瑞芳端設立交通管制點，目前區公所與養工處調派重型機具進場搶修，預計今日下午3時開放單向通車，盡速搶修恢復雙向通車。

工務局進一步表示，新莊區中央路（宏匯廣場周邊道路）因地震出現路面裂縫，已由養工處完成填縫改善，後續將辦理刨鋪工程，維護道路品質與行車安全。

馮兆麟提醒，近日仍可能發生餘震，請市民提高警覺，注意自身安全，行經山區道路或老舊建築物周邊多加留意，如發現異常情形可即時通報相關單位，共同維護公共安全。

12/28 全台詐欺最新數據

新北工務局地震災情宜蘭7.0強震工務局

