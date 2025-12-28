蔣萬安雙城論壇講民國、提民主　「將來談論台灣海峽時是和平」

記者鄭佩玟／台北報導

2025年台北上海雙城論壇今（28日）在上海登場，台北市長蔣萬安出席主論壇致詞時提到，身為台北市長，自己念茲在茲的是科技如何幫助我們更貼近人，更貼近城市裡每一位市民朋友，民國八年的「五四運動」，喊出「德先生」、「賽先生」，喚起了華人世界對這兩大議題的追索。最終都是要「以人為本」，我們講民主，講科學，講市政，講治理，誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。

▲台北市長蔣萬安出席2025雙城論壇主論壇。（圖／記者陳冠宇攝）

蔣萬安指出，這是自己以台北市長身份第二次來到上海出席雙城論壇，這一趟來真是不容易。來上海的途中，飛越台灣海峽，讓他不禁想起，數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝，見證過二戰的殘酷，見證過1949年兩岸人民的悲歡離合；見證過冷戰的緊張，見證過兩岸的和平交流。相信大家更關心的，是未來雙城之間、甚至海峽兩岸，將如何發展？



蔣萬安說，在台灣，有人支持我們對話，有人質疑我們交流；在大環境跌宕起伏的此刻，我們依然為了雙城論壇而堅持努力。因為，我始終相信，「接觸」比「牴觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝動」好。「雙城好，兩岸好！」在聖誕節剛過的時候來到上海，心裡有著很特別的感受。上海就像是一棵聖誕樹—這是長篇小說《繁花》的作者金宇澄說的，「在上海，各種奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」台北也是如此，甚至有過之而無不及。多元開放，海納百川。「雙城論壇」也因此成了兩岸之間至今僅有的官方對話平台，彼此交流，相互借鏡。



蔣萬安介紹，這次「雙城論壇」的主軸是「科技改變生活」。很多人以為，當科技走到了AI時代，人的角色會越來越淡泊，但他認為恰恰相反，事實上，城市治理的一切，反而更不應該脫離 「以人為本」的核心價值。身為台北市長念茲在茲的是科技如何幫助我們更貼近人，更貼近城市裡每一位市民朋友。民國八年的「五四運動」，喊出「德先生」、「賽先生」，喚起了華人世界對這兩大議題的追索。從我們的時代來看，賽先生，就是科技與AI；從我們的文化來看，德先生，就是「民為邦本，本固邦寧」；市政治理，就是要以人為本，「服務市民」、「貼近市民」「尊重市民」。

城市治理與AI提到「AI與城市治理」，蔣萬安說，自己想分享兩個案例。在台北，有「1999」；透過雙城交流，上海也有了12345。台北市民有任何問題，撥打1999市府各單位就會立刻轉介訊息提供答案，研考會也會定期追蹤考核各項市政議題的回覆成效。現在，我們運用科技導入AI，當民眾撥打1999進來，系統同步將民眾的語音轉化成文字，透過AI讓話務人員即時精準回覆，大幅提升行政效率與服務品質。未來，我們會持續運用AI，照顧多元族群。



第二個案例，蔣萬安說，是「生生喝鮮奶」政策。在台北，每一位兩歲到十二歲的孩子，每周都能免費喝到一瓶鮮奶或豆漿。這個政策，結合了民間便利商店的物流系統，及學生通用的數位學生證，透過數位登錄平台協助，每一位孩子或家長，都可以直接到任何一間超商嗶卡領取。不論原生家庭的經濟條件如何，科技讓孩子都能更健康。

蔣萬安表示，舉這兩個例子，無非是要表達，不管德先生也好，賽先生也罷，最終都是要「以人為本」，這個「人」，不是集合名詞，而是落實到「每個不同的人身上」。我們講民主，講科學，講市政，講治理，如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。「高度讓城市壯大，溫度讓城市偉大」，他對自己的期許是：擘劃建設的高度，是市長的職責所在，確保施政的溫度，則是政治人物的良知所在。



蔣萬安指出，這次來上海之前，台北發生了一起「1219」隨機攻擊事件，造成社會的不安。這起事件讓我們警醒，我們的城市的確存在風險。但是案發當時，民眾見義勇為，甚至犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，這讓我非常感動。一個人本的城市，並不是沒有危機的城市；一個人本的城市，應該是能應變的韌性城市。為政者的責任，就是降低風險，控管危機，捍衛我們珍視的「人本價值」。



最後，蔣萬安說，稍晚又將飛越台灣海峽回到台北。西太平洋的海面上，仍然會有漁船捕魚，仍然會有商船行駛，自已也會在班機上遇見經常往返兩岸的乘客，每個人都在為自己的生活打拚。「我誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。這是我的期待，也是我努力的方向。祝福這一屆的雙城論壇，圓滿成功。雙城好，兩岸好！」