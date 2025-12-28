　
政治

卓榮泰：總預算1塊錢都還沒有審　客家幣5000萬經費不知怎用

▲▼行政院長卓榮泰13日主持行政院院會。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

明年度中央政府總預算持續，至今還卡在立法院遲遲未付委審查。對此，行政院長卓榮泰今（28）日表示，立院到現在預算書一頁都還沒有翻、一個字都還沒有看、一塊錢都還沒有審，很多預算從1月1日開始將非常頭痛，難以順利執行，其中再升級版客家幣2.0政策，有大概5000萬經費，不曉得要如何使用。

行政院長卓榮泰今（28）日共同出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」時表示，客委會一年的預算 36 億，但是今年除了發展觀光之外，很多預算從1月1日開始將很難順利執行。

卓榮泰指出，其中有國家級大型活動的數位內容產業，包含藝術季以及相關影視節目、內容，這部分有1億5000萬左右，從1月1日開始就非常頭痛，不曉得怎麼執行，因為預算還沒有通過，不只這些，再升級版客家幣2.0政策，有大概5000多萬的經費，不曉得開始要如何使用。

此外，卓榮泰也提到，還有「伯公照護站」對長照系統發揮很大功能，但是包括照護站跟文化知識傳承體系，有4000萬在明年的預算當中，不知該如何執行。

在工程方面，卓榮泰指出，六堆文化園區還有硬體整建工程將近5500多萬，加起來以及明年開始的一般行政費用，大概有3億的經費，不知道怎麼用，因為中央政府總預算到現在還沒有辦法順利的審查。

卓榮泰說，不要說審查，預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒有看，一塊錢都還沒有審，「這是現在中央政府遇到的困難」。

卓榮泰強調，整部中央政府總預算明年3兆350億，其中至少有300多億是要補助給地方政府，現在也沒辦法有著落，如果加上新增的計畫就將近3000億。他說，所以希望國會儘速審查中央政府總預算，讓各部會以及地方合作關係能夠順利展開。

