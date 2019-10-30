國台辦批民進黨挾洋自重　蔡英文：以中國為中心想法不太好

記者陶本和／台北報導

針對台美關係升溫，讓大陸國台辦發言人馬曉光表示，民進黨當局挾洋自重，這種媚態令人不齒。對此，總統蔡英文30日表示，這是狹隘的觀點，台灣本來就要走向世界，「中國這想法狹隘，以中國為中心想法不太好」。

由於美國副總統彭斯日前指出，美國與台灣站在一起，美國政府批准額外對台銷售，也承認台灣在全球貿易經濟中佔有重要地位。這讓大陸國台辦發言人馬曉光相當不滿，他在記者會上直言，「民進黨當局挾洋自重、甘當棋子，到了饑不擇食的地步，這種媚態令人不齒。」

對此，蔡英文30日下午接受媒體訪問時表示，大陸這其實是滿狹隘的觀點，台灣本來就要走向世界，跟世界交朋友，「所以中國這想法狹隘，以中國為中心想法不太好。」

另外，在台美關係上，蔡英文表示，非常感謝美國各界對台灣的支持，尤其是參議院這次的法案用行動支持台灣在國際參與；她強調，會持續自信走向國際，會與美國還有其他理念相同國家，努力讓區域和平可以穩定。

蔡英文說，台灣在過去這段時間，跟美方互動是滿有建設性的，主要在各個層面上都展開對話，有時候能共同搭建平台，不但能跟美國對話，也有其他區域國家來參加，這類都是實質跟美國的合作，促進區域安全穩定與支持。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

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