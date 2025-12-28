「有綁載具嗎？」地震猛晃...花蓮人淡定點餐、用餐　畫面爆衝擊

▲客人淡定用餐、點餐。（圖／@da_chin_is___授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，昨（27）日深夜11時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7地震。許多民眾都被昨夜的大地震嚇了一跳，但就有網友貼出一段影片，可見地震發生時，店內的花蓮人仍舊淡定，繼續吃飯、點餐，就和平常一樣。而衝擊的畫面曝光後，也引起網友討論。

昨夜發生地震後，網友「@da_chin_is___」就在Threads上貼出一段影片，並寫著「地震的時候跑，那你沒資格當花蓮人」。從畫面可見，當時吊燈已經晃得很厲害，但店內的客人卻相當淡定的繼續用餐、正常走動，或是點餐，形成強烈反差。

原PO還貼出對話，還原當時狀況。那時影片拍攝者似乎正在點餐，而地震發生當下，店員仍要他結帳，甚至在搖晃得很大力的時候，一直問他「有綁載具嗎？」彷彿當時什麼事情也沒發生一樣。

貼文和畫面曝光後，已超過200萬次瀏覽，不少網友紛紛回應，「欸不是，花蓮人已經連這程度的都免疫了是嗎」、「欸不是，不要現在刷載具好嗎」、「不是，大家淡定到我以為那是電燈在表演」、「花蓮人正常現象+1，下一秒就會說這個大概幾級的地震」、「花蓮人訓練過，但花蓮人說跑一定要跑」。