陸「太空小鼠」返回地球生下9幼鼠！下一步研究「太空中生產」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸太空船「神舟21號」11月中返回地球，隨著返回的一隻「太空小鼠」10日分娩，產下9隻後代，目前6隻存活。中國科學院動物研究所副所長王紅梅表示，這代表短期太空飛行未對小鼠的生育能力產生負面影響。

小鼠返回地球後交配 迅速產下後代

「神舟21號」11月1日攜帶4隻小鼠抵達中國大陸的空間站，並在半個月後返回地球。

王紅梅提到，小鼠回來之後休整了幾天，之後就開始交配，大約19天的時間，雌鼠就分娩，生出了9隻小鼠，代表小鼠回到地面仍然能夠正常交配，產生後代，證明空間環境對於小鼠生育的影響可能應該是非常小的。

目前空間站返回的這對小鼠繁育的9隻小鼠中，6隻正常存活下來，其中有3隻雄鼠與3隻雌鼠，身體狀況良好，正在母鼠的精心哺育下茁壯成長。

▼太空小鼠生下9隻幼鼠。（圖／翻攝央視）







探討哺乳動物在太空繁衍問題 下一步送懷孕小鼠上太空生產

專家說，這是大陸首次開展空間環境哺乳動物科學實驗，儘管「航天小鼠」沒有在太空中發生交配行為，但是整體看實驗符合預期，這也為人類長時間駐留空間環境的研究奠定了重要基礎。

王紅梅說明，他們想要研判的就是想看哺乳動物在太空它到底生理層面發生了哪些改變，以及哺乳動物在太空能不能生育後代，「我們是帶著這樣兩個科學問題開啓我們的研究計劃的。」

王紅梅說，所以這項研究，第一步就是先要實現小型哺乳動物能夠成功進到太空，又能夠成功活著回來，下一步我們就要把懷孕的小鼠發到天上去，看它是不是能夠在天上生出它的後代。