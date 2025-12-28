強震後「1人物」被讚爆！領帶歪歪出現記者會　網：看了很安心

▲陳達毅。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄺郁庭／綜合報導

27日深夜發生全台有感規模7.0強震，相關話題在社群引發討論。其中，就有不少人大讚一位「關鍵人物」讓人很安心，那就是中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶也歪歪的，頭髮也亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」，掀起熱議。

中央氣象署地震測報中心第一時間啟動緊急應變機制，於氣象署「地震走廊」召開說明記者會，由陳達毅科長親自主持說明。

領帶歪頭髮亂 網暖讚：敬業好科長

不少網友事後在Threads發文感嘆，地震發生後不到15分鐘，地震測報中心就必須對外開記者會，當大家還在害怕、確認家人狀況時，這位科長早已從家中趕到現場準備說明，「領帶也歪歪的、頭髮也亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長。」

另一名網友也分享觀察，地震發生在深夜，資訊尚未完全釐清，全台各地是否有災情仍是未知數，但這位科長卻必須迅速整理重點、站上麥克風安撫民心，「當大家還在驚嚇時，這位不到15分鐘人就要開記者會」，壓力之大可想而知。

貼文一出，許多人也留言聲援，「領帶歪了也要守全台，真的辛苦了」、「看到那個狀態就知道是臨危受命」、「不許你說好大，只能說謝謝科長」、「覺得他很親切，看了反而安心」、「科長真的超棒的人，有你們真好」。

不到1小時釐清資訊 地震中心受高度肯定

另外，台灣青年民主協會理事長張育萌也在臉書發文，給地震測報中心高度肯定，「氣象署地震中心值得掌聲，辛苦了——深夜 23:05 發生地震，23:50 就打好領帶召開記者會。」

首先，他讚地震測報中心一開始就先告知重要資訊，「地震發生後，15.2 秒發送第一報國家級警報，也就是本島的你我手機收到的這則。在第 16.3 秒，國家發送第二報，加發連江、金門和澎湖。接下來一週，不排除 5.5 到 6.0 規模的餘震。請大家多注意。」

再來，他忍不住點頭，「地震發生後不到一小時，立刻釐清資訊、擺好投影片，麥克風都架好了，只為了向全國緊張焦慮的你我，報告正確資訊，讓大家可以安心睡覺。」

最後，他點名主持深夜記者會直播，站在麥克風前的科長陳達毅，「三年前，台東關山晚上快十點，也發生規模 6.4 地震，一天內發生超過 50 起餘震。當時，還是課長的陳達毅也在隔天一早 9 點，負責在記者會向全國說明。」「今天深夜記者會，我也注意到陳達毅科長的領帶歪歪的。正是在這樣兵荒馬亂的時候，更凸顯台灣有這樣為國家貢獻專業的公務人員，多麼珍貴。」