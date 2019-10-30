蔡英文向柯文哲喊話：中央地方一起實施社會宅　點名北部尤其重要

記者陶本和／台北報導

針對台北市長柯文哲指出，他不相信8年20萬戶社會住宅。對此，總統蔡英文30日表示，希望中央、地方一起來讓社會住宅計畫能順利實施，對年輕人來說，可以在都會裡面找到合適且安心的地方。

柯文哲29日在議會備詢時稱，8年20萬戶社會住宅「不相信」、「不可能」、「台北市也沒有2萬戶」。蔡英文稍早受訪時表示，這20萬戶中有12萬戶是包租代管，興建是8萬戶。

蔡英文表示，這個計畫是要落實居住正義，特別是對年輕人是非常重要的一環，必須要中央、地方一起做，北部更是尤其重要，所以她希望中央地方一起讓計畫順利實施。她強調，這對於年輕人而言，特別是在都會區裡面，可以找到合適而且安心的地方。

對於柯文哲的批評，內政部先前也有回應，強調有信心可完成8年20萬戶社會住宅，並嗆柯文哲鬼打牆論述，應該受到人民譴責。而行政院長蘇貞昌受訪時也感嘆說，做事困難，批評簡單，希望多一點努力少一點口水。

▲蔡英文出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶」後接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）



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