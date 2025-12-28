昨夜「台北市震度4級」超晃　網想起這1次地震：搖到腿在發抖

▲網友討論台北市的晃度。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，昨（27）日深夜11時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處。就有網友發文表示，感覺台北已經很久沒有這麼大的地震了，大家還記得上一次這麼大的地震是何時嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台北市，比這次大的地震，是何時」為標題發文，提到台北市感覺已經很久沒有這麼大的地震了，大家還記得上一次這麼大的地震是何時嗎？如果是921大地震，有比這次大嗎？他指的是台北市體感上的強弱程度。

貼文曝光後，不少網友都表示，「去年403忘記了嗎」、「去年更大」、「去年啊，在高樓層搖到腿在發抖」、「去年4/3台北是5弱」、「上次4月很大啊」、「403當時走在馬路都覺得晃了」、「0403大多了，大家是失憶嗎？連站都快站不穩」、「403比較再大一點」、「最近的就去年403啊」。但也有網友認為，「北部覺得這次比0403還噁」。

還有網友回應，「目前都沒有超過921的」、「921問題是超級久，那絕望感差超大」、「921還上下震」、「921震超久，震到你覺得什麼都會垮」、「認真說921，人生唯一一次搖到你會希望它趕快停，真的又大又久、會怕的那種」。

921、403、昨夜地震 台北市最大震度一次看

根據中央氣象署地震報告，921大地震芮氏規模7.3，台北市最大震度4級；403大地震芮氏規模7.1，台北市最大震度5弱；昨夜地震芮氏規模7.0，台北市最大震度4級。