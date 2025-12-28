　
生活

「15公斤掛畫」被震掉！她曝護女一幕　網看哭：肯定都嚇壞

記者鄺郁庭／綜合報導

昨（27）日深夜強震襲台，有一段監視器影片讓網友超感動。一位母親分享強震來襲時，家中發生驚險一幕，一幅重達至少15公斤的巨大掛畫在劇烈搖晃中掉落，甚至稍微砸到自己，但她當下完全沒感到疼痛，第一反應就是緊緊抱住女兒，「還好沒打到她」。不少人直呼畫面太揪心，感動母愛的偉大。

「那個畫至少15公斤。」原PO在Threads分享影片，只見當時先是響起地震警報聲，開始搖的時候，她馬上緊緊護住女兒，並坐到沙發上。接下來發生驚險的一幕，家中牆上的大幅掛畫跟著地震劇烈晃動並掉落。

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO緊緊將女兒護在懷裡。（圖／原PO授權引用）

一聽到掛畫掉下來的聲音，原PO一邊瞄了一眼，一邊趕緊離開沙發，雖然沒有完全閃掉躲，所幸沒有直接被砸在身上。原PO事後透露，當下她其實有被砸到腰部，但完全沒有時間去想痛不痛，只剩下滿腦子「不能讓小孩受傷」。她強調，對她來說，「我女兒沒事就是最大的安慰了」。

母愛感動1.5萬人　大票暖提醒1事

影片曝光後，有網友稱讚她的反應，「第一時間抱住孩子這點，已經完全碾壓各種檢討掛畫的人」，也有人感動表示，「即使被打到，保護小朋友的動作也沒變，還是護得緊緊的」。對於外界質疑為何沒有立刻趴下掩護，原PO也平靜回應，當下只想著觀察哪裡會不會東西。

不少媽媽也在留言區分享心聲，「為母則強」、「當媽媽的第一時間真的只會想到孩子」，還有人直言，「當媽媽保護小孩的時候，不要說15公斤，就算50公斤也會擋住」。原PO也幽默回應「一定擋得住」，展現母親本能的強大。

事後她透露，自己僅腰部輕微破皮，孩子完全沒受傷，讓許多網友鬆了一口氣，也紛紛提醒她之後務必將重物固定，或乾脆不要再懸掛。原PO則表示已經記取教訓，「畫真的要固定好，不然太危險了」，並感謝大家的關心與提醒。

※本文獲原PO授權引用。


12/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

強震母愛掛畫地震母女Threads

