傳中共砸9千萬助攻韓流　韓國瑜：若有介選主政者怎是當今聖上？

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜競選2018高雄市長時在全台颳起「韓流」，並成功翻轉綠營版圖，搖身政壇不可忽視勢力，但有日媒報導，當時中共解放軍有意介入選舉助韓當選，甚至要砸2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）助攻。對此，韓國瑜今（28日）表示，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，他根本完全不認識，若真有中共介入選舉，今日主政者怎會是當今聖上？2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，也羞辱台灣民主。

日本讀賣新聞報導，揭露暗網出現3份音檔，是中共解放軍與民間企業的私密對話，討論如何介入2018年高雄市長選戰，推升當時高雄市長參選人韓國瑜的「韓流」，內容包括解放軍「56所」砸2000萬人民幣（約9000萬新台幣）助攻，甚至規劃未來「搜控」（搜尋掌控）台灣1000萬個帳號。我國安單位也說，相關錄音檔是解放軍「戰略支援部隊」某位丁姓處長，與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥在討論對台介選業務。

對此，韓國瑜28日表示，「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣！卻是轉移執政不利的好方法，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」

韓國瑜說，選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡；台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主，「為政者，民為貴、社稷次之，君為輕」，順序千萬別顛倒。