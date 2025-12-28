紐約州、紐澤西州緊急狀態！　美國逾9000航班取消延誤

▲截至27日傍晚已有超過9000架次美國國內航班遭取消或延誤。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國東北部27日遭遇暴風雪侵襲，紐約州與紐澤西州宣布進入緊急狀態，航空交通大亂超過9000架次班機取消或延誤，由於路況危險，東北部大多數地區的居民被建議待在家中。

路透、CNN等報導，從紐約州中部的錫拉庫茲到東南部長島地區，以及康乃狄克州，積雪深度已達15至25公分，紐約市降雪量則達5至10公分，中央公園測得10.9公分積雪，創下2022年以來最多。紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）發表聲明強調：「紐約民眾的安全是我的首要任務，我持續呼籲在暴風雪期間務必保持高度警惕」。

▲從紐約州中部的錫拉庫茲到東南部長島地區，以及康乃狄克州，積雪深度已達15至25公分。（圖／路透）

交通運輸方面則是受到嚴重影響，根據FlightAware追蹤數據，截至27日傍晚已有超過9000架次美國國內航班遭取消或延誤，紐約地區的甘迺迪國際機場、拉瓜迪亞機場及紐瓦克自由國際機場都受到衝擊。美國航空、聯合航空及捷藍航空表示，已免收因天候因素改訂機票的異動費用。

在此之際，賓州及麻薩諸塞州部分地區同樣發布冰風暴警報與冬季氣候警示。紐澤西州與賓州亦對部分道路發布限制措施，包括多條州際公路。

紐澤西州代理州長韋伊（Tahesha Way）呼籲，這場風暴導致路況危險並衝擊假日交通，建議民眾在暴風雪期間不要出門，讓工作人員能順利進行道路相關作業。

▼由於路況危險，東北部大多數地區的居民被建議待在家中。（圖／路透）