政治 政治焦點 國會直播 專題報導

這不是新番！民進黨全AI年度回顧　賴清德、蕭美琴變身動漫主角

▲民進黨推全AI生成年度回顧影片。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲民進黨推全AI生成年度回顧影片。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨，下同）

記者詹詠淇／台北報導

揮別2025年，民進黨今（28日）發布全AI生成的年度回顧影片《對的路，繼續一起走》，從歌詞創作、樂曲譜寫，到MV影像製作，全數皆由生成式AI工具協助完成。音樂採用熱血動漫風格，將總統賴清德、副總統蕭美琴率領執政團隊，帶領台灣走過的2025年，轉化成一首充滿希望與勇氣的熱血之歌，充滿記憶力的旋律不僅讓人聽完印象深刻，更展現執政團隊擁抱科技、與時俱進的創新思維。

民進黨表示，本次年度回顧影片《對的路，繼續一起走》在音樂製作上，使用AI音樂生成工具，為了貼近年輕世代並傳遞正向能量，製作團隊特別下達具體風格指令，參考經典動漫名曲，打造出具備明亮弦樂、強勁鼓點與熱血電吉他的「日系動漫搖滾」曲風。

民進黨新媒體中心主任阮俊達說明，透過AI生成的激昂旋律與充滿穿透力的動漫聲線，希望傳達出「熱血、團結、堅韌」的氛圍，象徵台灣在面對挑戰時，政府與人民如同動漫主角般並肩作戰，迎向希望的曙光。

民進黨指出，在歌詞部分，製作團隊先整理2025年的重要政績，再由AI工具轉化為感性詩句。歌詞開頭以「半導體工廠的明亮燈火」破題，象徵台灣科技島的硬實力；並細數「出口創新高」、「加薪減稅」等經濟成果。

此外，歌詞也如實記錄這一年台灣共同經歷的挑戰與感動。針對花蓮光復與災後重建，歌詞寫道「鏟子超人揮著汗替鄰里開路前進」，向基層英雄致敬；同時也強調成功防堵「非洲豬瘟」的專業與驕傲，以及在國防與外交上「突破層層封鎖」、「讓全世界都聽見」的具體成果。

▲▼民進黨推全AI生成年度回顧影片。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

民進黨說明，視覺呈現上，製作團隊也是運用AI工具結合Flow技術，將執政團隊這一年來的行程影像，轉繪為細膩的漫畫風格圖像，並進一步生成動態影片，包括總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人，都化身動漫角色出現在影片中。不僅讓嚴肅的政績回顧變得生動有趣，更打破了政治宣傳的既定框架，彷彿在欣賞一部講述台灣故事的熱血動畫。

▲▼民進黨推全AI生成年度回顧影片。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

阮俊達表示，這支全AI製作的年度回顧影片，除了展現台灣作為科技之島對新技術的靈活應用，更希望透過正向宣傳，強調過去一年來政府與人民攜手努力，讓國家更安定、進步與繁榮，凝聚全體國人的心。

12/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民進黨AI賴清德蕭美琴年度回顧半導體鏟子超人阮俊達

