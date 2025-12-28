獨／高雄2騎士相撞燃起火球！他詭異「仰躺機車」慘成焦屍

記者許宥孺、吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區今（28）日凌晨發生一起奪命車禍！一名43歲林蔡姓男子騎乘機車行經巷口時，與另名剛下班的26歲吳姓男騎士發生碰撞，兩人雙雙倒地，林蔡姓男子的機車當場起火燃燒，瞬間化成一團火球。一旁加油站員工見狀緊急拿出滅火器搶救，但火勢過於猛烈，林蔡男仍不幸被活活燒成焦屍。詭異的是，當時死者並非困於機車下，而是仰躺在機車上，為何無法即時逃生，仍有待檢警相驗釐清。

事故發生在28日凌晨3點多，警消接獲通報，鳳山區鳳松路180巷與武松街口發生交通事故，並伴隨機車火燒車。消防人員趕抵現場後，立即佈線撲滅火勢，火勢控制後發現一名林蔡男倒臥於機車旁，已明顯死亡，另一名吳男則意識清楚、手腳有多處擦挫傷，隨即送醫救治。

▲兩部機車對撞後，林蔡姓男騎士機車瞬間燃成火球。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方初步調查，事發當時，26歲吳姓男子騎乘機車，沿鳳松路180巷由西向東行駛，43歲林蔡男則沿武松街由北向南直行，雙方於路口交會時發生擦撞，兩人雙雙倒地噴飛，其中林蔡男的機車燃起巨大火球。一旁加油站員工見狀後立即協助滅火，但火勢過於猛烈，撲滅後赫然發現林蔡男已成焦屍。

警方於現場勘查時，發現死者的死亡狀況相當罕見。一般機車火燒車事故，多半是騎士撞擊後被壓在車下、無法即時脫困，才會遭火勢吞噬，但在本案中，林蔡男被發現時卻是「仰躺在機車上」，與常見事故情形明顯不同，死因仍有諸多疑點。

▲火勢撲滅後，警方發現死者是仰躺在機車上。（圖／記者許宥孺翻攝）



據了解，林蔡男事發前疑似正準備前往鳳山與友人餐敘，返程途中不慎發生意外。警方不排除林蔡男在撞擊當下即已失去意識，或事故發生前已有身體不適狀況，但相關說法仍有待進一步查證。

受傷的吳姓騎士經酒精檢測數值為0，然而死者已被燒成焦屍，無法即時進行酒測或抽血檢驗，是否涉及酒駕或其他因素，須待檢察官相驗後，才能進一步釐清真正死因與肇事責任歸屬。