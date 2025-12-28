到上海就是「快」　蔣萬安出席雙城論壇：只要有心兩岸距離不遠

記者鄭佩玟／台北報導

台北上海雙城論壇正式啟動，台北市長蔣萬安今（28日）抵達上海，參加雙城論壇主論壇。蔣萬安致詞時向上海市長龔正表示，再次見到大家，真的覺得很親切。 剛才在飛機上還在跟同仁聊，這次來上海的感覺就是「快」。從台北起飛到降落，航程時間跟搭高鐵去高雄看朋友差不多，自己這次也很有感觸，其實只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不遠。

蔣萬安強調，大家常說「念念不忘，必有迴響」。今年的雙城論壇雖然稍微晚了一點，但就像老朋友見面，只要心意在，晚一點也是「水到渠成」。這段時間，雙方的團隊都辛苦了，謝謝大家透過密切的溝通、排除各種困難，讓我們今天能坐在這裡。

▲蔣萬安出席雙城論壇開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

蔣萬安表示，過去3年，從他2023年當選台北市長第一次來上海，到去年上海市副市長華源來台北，簽下的每一份合作備忘錄，都不是躺在文件夾裡的紙張，而是變成了一幕幕市民生活中的風景。他說，像是在台北燈節、上海旅遊節互相參與；台北市立大學與上海體育大學兩校的年輕人在羽球場上切磋流汗；去年歡迎上海市府的朋友來參訪我們的山水綠園區，今年，更要就「水治理」跟「職業培訓」交換經驗並簽訂新的合作備忘錄。這對我來說，就是「市政」最美的地方，讓兩座城市的市民，都能因為對方的經驗而生活得更好。

蔣萬安笑說，還有一件事，台北的小朋友都在問「小貓熊什麼時候可以來？ 」真的很感謝上海團隊的幫忙，讓小貓熊的血緣更新有了具體進展。這不只是動物園的事，這是兩座城市之間那份「可愛且溫暖」的牽掛。

蔣萬安指出，今天的見面，意義真的比個人大得多。 在現在非常緊繃的兩岸氛圍下，雙城還能持續舉辦、還能坐下來面對面說話，這本身就是一種「力量」。它像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾，也告訴海內外的朋友，只要願意溝通，和平穩定就有可能。

蔣萬安認為，這種面對面的交流，是任何東西都沒辦法取代的。越是困難的時刻，越需要我們這種實實在在的往來。我們現在正一起努力，為兩岸的和平穩定踏出一條穩健的路，只要「雙城好，兩岸就會好！」