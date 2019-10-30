黃瀞瑩職等6跳8　柯文哲嗆議員：想誤導她是女版口譯哥

記者陳家祥／台北報導

台北市議員秦慧珠29日在總質詢爆料，台北市政府副發言人黃瀞瑩短短3個月從6職等升為8職等，質疑對其他公務員不公平，甚至違反「公務人員行政中立法」為台灣民眾黨拍片代言。對此，市長柯文哲說，一定會按照法律去做，反嗆議員誤導視聽，「好像說這個人是靠特權、這個人是女的口譯哥，就是那套，政壇大家混久了大家都知道」。

▲黃瀞瑩接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

對於黃瀞瑩的任用遭秦慧珠質疑，柯文哲30日受訪時說，「我們一定會按照法律去做」，直言很奇怪，要做一定會合法，在目前法律規範之下；此外，幫候選人站台等，人家也是下班時間去，「這有什麼不對？」

「什麼叫誤導？你都明明知道你還故意講」，柯文哲說，黃瀞瑩是機要任用，在台北市政府要用一個人，只要有領薪水的，人事處都會管制，所以她一定是符合標準才會做，「講這種話就是…，什麼叫誤導，這就是誤導」。

媒體追問，議員為什麼會想誤導？柯文哲直言，「好像說這個人是靠特權、這個人是女的口譯哥，就是那套，政壇大家混久了大家都知道」。

黃瀞瑩受訪時也說，輔選行程歸輔選，這部分他們自己都非常清楚，「黨政要分離我們也都知道相關規定」。

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）