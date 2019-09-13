剝蝦神技3部曲！天蠍妹一盤「邪教儀式」超療癒展開　網全跪：缺朋友嗎

▲每隻蝦都被分成3部分。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人愛吃蝦卻懶得動手，然而這位女網友不僅特別愛剝蝦殼，更擁有法醫般的肢解技巧，在她的巧手下，蝦身部位的殼完好如初，被內外分離的頭部，也如邪教儀式般整齊呈現，超猛神技讓大票網友讚嘆不已，也有不少愛吃蝦的人紛紛求認識。

女網友在「爆廢公社公開版」發文笑說，自己是個異常愛剝蝦殼的人，吃飯時也常幫身邊的人剝蝦子，不過這無關貼心，單純是她的特殊癖好。

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只見每個蝦殼中，全然不見肉身殘留，同時腳部和蝦尾也保持原狀，幾乎是無懈可擊，而頭部及其外殼則完美分離，一點也沒有被破壞，原po對此也笑說，「我還可以剝連頭的，不過因為太愛吸蝦頭的關係，蝦頭跟身體一定會被我分開。」

▲根本解剖書的概念。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

女網友透露，自己是學美術的，主修雕塑，而談及剝蝦神技，她直言，「首先你要先擁有一個極度吃貨的靈魂，和一顆變態的心」，當然在剝殼的時候，也要專心盯著蝦子，免得一個不小心，就被頭部的「劍」給刺傷了。

網友們看完紛紛豎起大拇指，直呼「高裝檢的概念」、「有教學影片嗎？我沒辦法剝那麼乾淨耶」、「可以和妳認識做個朋友嗎」、「滅門案，死者遺體全都湊齊」、「這些蝦可以安息了」、「好像法醫」；另外，有人猜測原po是處女座，對此，她回應「是天蠍座，O型」。

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▼原po平常就很愛剝蝦。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）