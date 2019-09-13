幫同學慶生！白目哥要20塊「當分母」：不用去，沒邀你　神邏輯惹怒網

▲要他當分母就算了，連塊蛋糕都沒有。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男大生之前剛轉到新學校，和系上同學還不是很熟絡，沒想到竟被同學（簡稱B男）要求當分母，交出20塊慶生的蛋糕錢，重點是蛋糕沒他的份，也並未邀他出席同樂；最扯的是，對方還厚臉皮地酸說，「你很小氣唉，連個20塊都不願意出！」

男大生在dcard娓娓道來，身為轉學生的他，積極參與系上活動，也努力想交新朋友；某天，有位人緣很好的開心果同學（簡稱A男）生日，於是系上與他關係好的同學們，便私下籌劃慶生活動。

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當天，負責買蛋糕的B男主動開口，希望原po能陪他去，還頤指氣使地說，「你拿蛋糕自己回來，我今天打球手很酸不想拿，我又沒有多的安全帽可以載你，我帶你走過去就已經很累了，誰叫你沒騎車。」

▲很多轉學生往往會更努力想融入群體中。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

聞言，男大生瞬間傻眼，忍不住回「陪你走路我沒意見，但今天主動說要負責買蛋糕的人是你吧？」而對方自知理虧，也沒再提無理要求，但仍不斷碎念著，「早知道就不要接這個工作了，我原本以為只是拿個蛋糕很輕鬆的。」

由於知道A同學生日的事，後來男大生在離開學校前，想說到球場簡單祝賀，結果又碰上了B男。而對方一看到他，就開始抱怨蛋糕很重，接著竟跟他要了20塊錢。

起初，原po以為是系上印講義的費用，沒想到自己竟默默被當成分母，於是他下意識地問，「所以我等一下也要去慶生？」結果B男不知是粗線條，還是太不懂得人情世故，竟回「沒有吧，他們跟你不熟，會尷尬吧，A同學也沒邀請你」、「哈哈哈哈，（蛋糕）他們都不夠吃了，哪可能分你」。

▲網友們紛紛替原po抱不平。（圖／翻攝自dcard）

在一陣尷尬後，男大生也不是吃素的，立刻反擊道，「所以現在是你們要幫A同學慶生，但不想出那麼多錢，所以抓我當分母的意思？你們吃喝玩樂，A同學記得你們對他的好，然後我負責出錢當分母？這樣我不能接受，請把錢還我。」

B男聽完立刻變臉，怒回「你的臭錢我也不想要啦！還你啦！」接著便將零錢丟地上，雖然事後他辯稱，是蛋糕太重手滑，但竟在背後補槍，跟A男抱怨他不願意出錢的事。

後來，原po和A男聊到這段插曲，對方有試探性地詢問，而他則把前因後果講明。大票網友看完，也燃起了怒火，紛紛回應「現在妖魔鬼怪好多」、「只能說大學真的什麼樣的人都有」、「對那種人也不用跟他客氣」、「我寧願錢掉到水溝也不想給他當分母」。

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