民進黨徵召「太陽花女戰神」...林昶佐點頭！汐止變「佐昌」之戰

▲賴品妤確定接受民進黨徵召，出戰新北第12選區。（圖／翻攝賴品妤臉書）



記者錢玉紘／綜合報導

時代力量立委黃國昌確定棄選新北第12選區後，民進黨確定徵召有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤，而她的老闆林昶佐也已經同意，將會對上國民黨籍的李永萍，以及黃國昌幕僚賴嘉倫，讓該選區在明年間接上演「佐昌」之戰，27歲的賴品妤也會成為目前民進黨本屆最年輕的立委參選人。



據了解，民進黨提名策略小組確定將在18日中執會建議徵召賴品妤，民進黨過去曾多次徵詢過賴品妤參選議員和立委，但她都拒絕，直到黃國昌棄選，派幕僚賴嘉倫出戰後，民進黨才再度徵召，在家人與老闆林昶佐的同意下，終於點頭，汐止將間接上演「佐昌對決」。



而行政院長蘇貞昌也已經與賴碰過面，稱讚其年輕有活力，更以女兒蘇巧慧參選立委的經驗鼓勵。蘇不僅肯定她年輕有活力，也以女兒蘇巧慧參選立委的經驗鼓勵賴品妤。

賴品妤是前立委賴勁麟的女兒，2015年林昶佐競選立委時加入團隊，之後林昶佐的國會助理。在反媒體壟斷、反服貿等社運抗爭皆可見到她的身影，太陽花學運時則因為站在椅子堆疊的路障上抵抗警察攻堅，獲得「女戰神」封號。她也相當關注性別平權的議題，常在臉書上批評政治人物性別意識不足等失言。

另外，林昶佐YouTube頻道的台語教學影片中，14日上傳的影片就是賴品妤參與，其中林驚嘆賴的台語進步，稱讚「不錯！妳可以去選舉了」，如今這句話也即將成真。林昶佐辦公室則表示，影片在7月中就拍好，當時的稱讚是無心的。

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