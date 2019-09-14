韓國瑜民調墊底怪前朝　陳菊：我就任期間「高雄拿好幾次第一名」





▲陳菊。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

根據天下雜誌所做民調，身兼國民黨總統候選人的高雄市長韓國瑜施政滿意度慘吊車尾，成為全台最後一名，然而他疑似無法接受結果，稱該民調是用2018年的資料、硬扯前朝，結果遭到天下雜誌聲明狠打臉。而前高雄市長、現任總統府秘書長的陳菊也在臉書上回擊，她就任期間，高雄拿了好幾次第一名，「我們從來不會推諉責任」。

根據《天下雜誌》2019年縣市首長施政滿意度調查，國民黨新任縣市長的整體排名成績多不理想，前十名滿意度排名中，民進黨執政縣市即佔5位。新聞聲量高的明星級縣市首長，治理能力不受肯定，有意參選總統的北、高市長柯文哲和韓國瑜，滿意度在22個縣市首長中，分居第20名（倒數第3）和22（倒數第1）名。

面對天下雜誌民調結果，韓國瑜似乎無法認同，硬扯該調查是2018年資料。天下雜誌隨後發出聲明狠打臉，「影響縣市長個人排名的『縣市長施政滿意度』調查，完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。」

雖然天下雜誌已經發出聲明，強調該份民調是今年資料，不過，14日在台中造勢的韓國瑜卻選擇性忽略，致詞時再扯前朝。韓國瑜說，民調用的是2018年資料，當時才幹市長7天，日前有民進黨議員到市府向他抗議，真的是頭殼壞了。

針對韓國瑜再扯前朝，陳菊14日直接在臉書分享《天下雜誌》最新縣市首長施政滿意度民調，她表示，記得2006年剛就任高雄市長，民調並不在前段班，但是自己和團隊不斷檢討改進，哪一個指標沒有進步，甚至倒退，都會努力找出問題和解決辦法。

陳菊強調，後來高雄拿了好幾次第一，甚至贏過各種資源都更多的台北市，成功將高雄打造為一個令人驕傲的城市。「我們從來不會推諉責任，更不敢欺瞞社會大眾！」這是城市治理的根本，更是城市進步的動力。

▼陳菊表示，她從來不會推諉責任。（圖／翻攝自陳菊臉書粉專）