拜廟被韓國瑜酸沒人　蔡英文貼「滿滿人潮照」嗆：讓照片來說話！





▲蔡英文表示，人潮就讓照片說話。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜14日至台中拜廟跑選舉行程，大酸總統蔡英文「到廟裡拜拜都沒人」。對此，蔡英文受訪回應時不以為意地說，「他大概沒有參加過我的拜廟吧！」隨後蔡英文也在臉書上PO出一張滿滿人潮的照片，Hashtag「#人潮就讓照片說話」。

蔡英文14日晚間在臉書上表示，中秋連假第二天，她來到嘉義、台南和鄉親好朋友們歡慶中秋，也利用機會到廟裡參拜，為台灣祈福。廟是台灣社會傳統上最重要的公共空間，每回參香，都會把握跟鄉親面對面報告國政的機會，通常也會多留一點時間，跟大家互動交流，聽聽大家的想法。

「有人曾經批評我只會到廟裡拜拜，但現在好像大家也在做一樣的事情。」蔡英文說，其實她不在意被批評，只要能多接觸人民，不管哪裡都應該盡量去。台灣是民主國家，人民是國家的主人，政治人物面對人民，必須帶著誠意溝通。不管人數多少，都會認真面對。

蔡英文強調，她們不必在意無謂的政治口水，應該在意的是，如何一起提升台灣的政治文化？不能讓試圖製造錯誤輿論的口水，成為台灣社會的焦點，只有這樣，台灣的民主，才是令人驕傲的民主。

由於她在14日上午被韓國瑜酸說，到廟裡面拜拜都沒有人，因此蔡英文也貼出一張滿滿人潮的照片，還附註「#人潮就讓照片說話」，疑似在暗嗆韓國瑜。

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