快訊／郭台銘勸馬英九別去三重造勢　心疼他挺韓被噓下台

記者羅婉庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘正式與國民黨決裂，準備以獨立參選身份角逐2020總統大位。永齡基金會副執行長蔡沁瑜12日下午五點代表郭台銘赴國民黨中正區黨部辦理退黨程序，正式退回國民黨榮譽黨員證書，並表示馬英九在三重造勢前有拜會郭台銘，郭台銘更當面勸馬英九不要去幫韓國瑜站台，但馬還是去了，結果卻被韓粉被噓下台，郭台銘對此感到非常痛心。

▲蔡沁瑜副執行長代表郭台銘先生赴國民黨中正區黨部辦理退黨程序。（圖／記者李毓康攝）

蔡沁瑜說，郭台銘是政治素人，從當初重回國民黨到參加初選，至今選擇離開，心情轉折變化很大。郭台銘對於前總統馬英九被韓粉噓下台非常不捨，在韓國瑜三重造勢前幾天，有前往拜會郭台銘，兩人面談內容是馬英九希望以團結大局為重，希望郭台銘可以想清楚，馬英九在會談中情緒一定很激動，甚至哽咽，郭台銘還勸馬英九是否不要去幫韓站台。

蔡沁瑜表示，沒想到造勢當天馬英九當天卻被噓下台，郭台銘覺得於心不忍，也認為這是對馬英九的羞辱，馬英九選擇出席造勢是基於非常愛國民黨，郭台銘則認為，政黨的束縛與理念讓人無法選擇對的方向，非常心痛。

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