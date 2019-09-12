影／撕破臉！蔡沁瑜：國民黨迂腐毫無改變　郭台銘退黨意志堅定

記者羅婉庭／台北報導

永齡基金會副執行長蔡沁瑜12日上午對外發表鴻海集團創辦人郭台銘的退黨聲明後表示，大家心知肚明，上午登上報紙頭版的國民黨連署書中簽名的人，有多少是「人在曹營心在漢」，郭台銘在聲明中說得很清楚，當時重回國民黨就是為了這個初衷，沒想到這個政黨毫無改變，依舊還是迂腐的想法，因此表達對黨的立場。

對於郭台銘參選的決定，一定會在9月17日前跟外界清楚的說明，對出國民黨的動作，郭台銘對於退黨立場有堅定的意志，跟前總統馬英九沒有關係；對於是否代表跟國民黨撕破臉，蔡沁瑜說，看外界怎麼解讀，但她強調，這是郭台銘自己對整件事情與長久以來的心情表達。

國民黨中常委11日表示，郭台銘曾經金援支助，幫國民黨度過難關，如今國民黨已經還清，大家好聚好散。對此，蔡沁瑜指出，有一些中常委迂腐守舊，長期把持政黨，跟郭台銘重返國民黨的理念背道而馳，對於這部分感到遺憾且痛心。



郭台銘退黨聲明全文：

看到這份中國國民黨大老們的聲明

郭先生可以理解他們的擔憂

但這名單上的人

有多少人是人在曹營心在漢

因此我們更擔憂的是

如果這些三十年來同一批人還在為台灣把關，

還有很多百年世襲的中常委

在把持這個政黨，

台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，

這群守舊、迂腐的中常委，

把自己的利益放在政黨利益之前，

把政黨利益放在國家利益之前

這和郭先生當時返回國民黨的初衷，完全背道而馳

郭先生也不會眷戀這個政黨

即日起

郭台銘先生退出中國國民黨

▲蔡沁瑜接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）