快訊／郭台銘正式退回國民黨榮譽黨員證書

記者羅婉庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘正式與國民黨決裂，準備以獨立參選身份角逐2020總統大位。永齡基金會副執行長蔡沁瑜12日下午五點代表郭台銘赴國民黨中正區黨部辦理退黨程序，正式退回國民黨榮譽黨員證書。在此之前，郭台銘也親筆寫下退黨聲明。

▲蔡沁瑜副執行長代表郭台銘先生赴國民黨中正區黨部辦理退黨程序。（圖／記者李毓康攝）

聲明全文如下：

此時此刻發布退黨聲明，我並非沒有掙扎。

在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，感到有些惆悵，但在理智上，我知道我正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事。

台銘自幼童生長在忠黨愛國的警察家庭，一生最佩服的人是國父孫中山先生，三民主義就是我的政治信仰。蔣經國先生的「計利當計天下利，求名當求萬世名」的信念，更是台銘處身立世的座右銘！台灣能寧靜走到今天的民主創立、令人讚嘆的經濟奇蹟，更要感謝這位無私有遠見的領袖，拚經濟、解除戒嚴，開放兩岸和平交流。

但經國先生若地下有知，應該會對今天遠離民心失去理想的國民黨非常痛心。

七次的總統大選，三次的政黨輪替，事實證明藍綠的黨都不能帶給台灣人民希望。我對國民黨的初心並沒有變，歷任的黨主席都可以作證，這些年來，台銘是如何一無所求，無怨無悔的死忠支持國民黨。

國民黨存在的價值在於實踐治理國家的理想，而不僅在於抵禦民進黨，更不該成為個人利益及權力分贓的平台。台銘今年四月十七日在國民黨中常會發表重回國民黨，宣言的初衷，充滿對一個百年政黨革新向上，以人民利益為第一優先的期待，我衷心盼望換回國民黨的黨魂，重塑國民黨的榮耀，使得更多年輕世代已加入國民黨為榮。有句西諺：一個雞蛋從外面被打破只是一個生命的結束，若他被內部孕育的力量打破則是一個生命的誕生。

經過數月來的初選過程與國民黨的互動，我深刻體會百年政黨改造的艱辛與黨魂流失的嚴重。但我失望了，儘管我相信目前仍有許多黨員同志，選擇留在國民黨內，為孕育國民黨重生而奮戰。但我發現我個人再多的努力也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化。 結束了。 離開了。 揮揮衣袖不帶走一片雲彩 但願我郭台銘的離開能夠加速國民黨的改造與重生。祝福國民黨 謝謝大家 郭台銘敬上9.12.2019

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