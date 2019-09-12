快訊／馬英九看郭台銘退黨將被開鍘：黨都有相關規定

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘正式與國民黨決裂，準備以獨立參選身份角逐2020總統大位。永齡基金會副執行長蔡沁瑜12日表示，郭台銘不會眷戀這個政黨，即日起退出國民黨，對此，與郭台銘關係密的馬英九辦公室僅回應，「黨都有相關規定」

對於國民黨大老以連署登報呼籲團結挺韓一事，郭台銘辦公室12日上午回應，郭台銘可以理解他們的擔憂，但這名單上的人，有多少人是人在曹營心在漢，「因此我們更擔憂的是，如果這些三十年來同一批人還在為台灣把關，還有很多百年世襲的中常委，在把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，這和郭先生當時返回國民黨的初衷，完全背道而馳，郭先生也不會眷戀這個政黨，即日起郭台銘先生退出中國國民黨。」

文傳會代理主委程美華對此則表示，國民黨深感遺憾，將會以國民黨黨員違反黨紀處份規程處理，她再度呼籲國民黨對參加總統初選的所有同志表達感謝，希望全黨團結，全心全意輔選透過公開、公正、透明程序所選出的唯一候選人。

另一方面，對於有媒體報導關於郭台銘退黨關鍵，是因為國民黨大老連署書中，與郭友好的前總統馬英九及國民黨副主席郝龍斌都在名列，再加上郭台銘尚未宣布參選，國民黨11日中常會就開始舉行「轟郭大會」，其中不少言論都讓郭台銘十分不滿，郭台銘辦公室12日中午也表示，新聞當中的各種臆測並非事實 。