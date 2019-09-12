反送中延燒　香港律政司長：正在研究緊急法和蒙面法

▲反送中活動中常見蒙面示威者，圖為831遊行 。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

隨著「反送中」風波在《逃犯條例》撤回後持續延燒，相關法律問題浮上檯面，香港律政司長鄭若驊11日表示，政府正在研究《緊急法》及《蒙面法》是否適用，已聽取不少意見，在近來發生的示威事件前，就已經有人提出訂立相關法例，但她沒有回應研究後是否可行。

《明報》報導，鄭若驊說，政府就香港現况不斷研究不同法律，適用的便會引入；至於《緊急法》是否適用，需要考慮很多因素，以及立法帶來的不同影響，現正「研究中」。至於建制派早前提出訂立的《蒙面法》鄭若驊表示，已經聽取不少意見，政府也有進行相關的研究。

▲有律師認為，《緊急法》的動用，可能容易導致解放軍出動，圖為解放軍駐港部隊第22次輪換。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

於此之前，香港民間團體「政中香港人」曾於8月28日發起「跟隨國際標準立法，禁止蒙面示威遊行」請願示威活動。該團體新聞發言人林偉康當時表示，「蒙面示威者敢公然挑戰法律，作出破壞行為，是因為示威者在蒙面隱藏身份的情況下，加大了執法及檢控困難，使蒙面示威者在破壞後，無需承擔責任和後果。」

此外，香港資深大律師、行政會議成員湯家驊4日表示，關於《緊急法》的動用，可能容易導致解放軍出動等情況，影響國際對一國兩制的可信度，政府可引用《公安條例》，由特首授權委任一些處理特別事務的人士當「特務警察」。

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