防止示威者躲避責任　香港民間團體籲「禁止蒙面遊行」

▲香港825荃葵青遊行。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

「反送中」活動傳出多起警民衝突，香港民間團體「政中香港人」 28日在香港特別行政區政府總部門前，發起「跟隨國際標準立法，禁止蒙面示威遊行」請願示威活動。該團體新聞發言人林偉康表示，和平示威遊行出現了暴力行為，且程度加深，已嚴重影響到市民和平集會的權利。

《新京報》報導，活動當天現場除了活動組織方召集的30餘人，還有近60名香港本地市民前來參與示威請願，港府官員代表從辦公大樓內走出，站在示威請願隊伍前，接收了由該團體遞交的請願信。

▲香港民間團體要求港府禁止蒙面示威遊行。（圖／翻攝自《新京報》）

林偉康表示，「蒙面示威者敢公然挑戰法律，作出破壞行為，是因為示威者在蒙面隱藏身份的情況下，加大了執法及檢控困難，使蒙面示威者在破壞後，無需承擔責任和後果。」

香港日前「825荃葵青集會」過後，有港民在26日晚間9點後在深水埗警署集結，用雷射筆照向警署外牆，隨後又有人前往黃大仙，包圍商場的管理處，破壞公共設施。

「反送中」風波延燒，除了蒙面之外，示威者的裝備也隨之改變，設置路障和使用雷射筆外，更有網友爆料「示威者自製新式武器」，在雨傘及鐵棍前端綁上鋼刀，或者戴上自衛用途的「防身戒指」，藉機突襲員警。

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