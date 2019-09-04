　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

緊急法易致解放軍出動　湯家驊：特首可委任「特務警察」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

0831香港反送中，警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

▲0831香港反送中，警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港「反送中」風波延燒，資深大律師、行政會議成員湯家驊4日表示，關於《緊急法》的動用，可能容易導致解放軍出動等情況，影響國際對一國兩制的可信度，政府可引用《公安條例》，由特首授權委任一些處理特別事務的人士當「特務警察」。

《香港01》報導，湯家驊提到，示威者要求的5大訴求，部分可作討論，但難以做到「缺一不可」，現階段最重要令社會有和解氣氛，此舉需要各方合作，並非政府一方能塑造出來。

香港電台報導，湯家驊說，《緊急法》在憲法上沒有問題，但不等於政治上沒有問題，對「一國兩制」在國際間可信度大大降低，這不是一時三刻可以處理，因此要非常審慎。

湯家驊表示，如今的《公安條例》容許行政長官授權，委任任何人士擔當特務警察，協助處理有關事務。他又說，特務警察是輔助性質，委任誰由行政長官決定，而不用知會行政會議。

香港法例241章可引稱為《緊急情況規例條例》，內容規定，「在行政長官會同行政會議認為屬緊急情況或危害公安的情況時，行政長官會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例」，包括「對刊物、文字、地圖、圖則、照片、通訊及通訊方法的檢查、管制及壓制；逮捕、羈留、驅逐及遞解離境」等。

▲林鄭月娥5日上午開記者會回應香港風波。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

香港特首林鄭月娥27日上午召開記者會時，對成立獨立調查委員會一事表示不認同，也不排除動用《緊急情況規例條例》的可能。此外，香港商務及經濟發展局局長邱騰華也指出，「政府會考慮任何可行手段恢復社會秩序，相信國際社會能體諒。」

►►林鄭不排除用緊急法　邱騰華：考慮任何手段恢復秩序...盼國際能體諒

ET快訊
4歲孫女伴外公屍「深夜哭喊10hrs」！小腳浸水泡到皺...
老公開車上陽明山偷腥！美艷小三老公「1句話點醒」　正宮抓姦成
林鄭月娥大讓步！　香港正式撤回《逃犯條例》
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／黃之鋒「90天內8人以死明志」：撤回條例只是分化手段

半個月內人事2度大地震　國泰航空主席史樂山請辭

湖南貪官性生活淫亂 悔過書裡罵自己：禽獸不如！

課上一半！老師叫小一女到桌前「伸進內褲狂摸」　同學目睹她哭奔

快訊／正式讓步！林鄭月娥電視對話全文　4點回應「撤回逃犯條例」

萬達百貨換東家！　蘇寧斥資118億收購100%股權

緊急法易致解放軍出動　湯家驊：特首可委任「特務警察」

香港「傷痕修復者」快閃社區清潔　歐陽鳳盈：一連串抗爭亂夠了

快訊／林鄭月娥大讓步！　香港政府正式撤回《逃犯條例》

港區人大：若只撤回修例來得太遲　百分百須獨立調查警方和示威者

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

快訊／黃之鋒「90天內8人以死明志」：撤回條例只是分化手段

半個月內人事2度大地震　國泰航空主席史樂山請辭

湖南貪官性生活淫亂 悔過書裡罵自己：禽獸不如！

課上一半！老師叫小一女到桌前「伸進內褲狂摸」　同學目睹她哭奔

快訊／正式讓步！林鄭月娥電視對話全文　4點回應「撤回逃犯條例」

萬達百貨換東家！　蘇寧斥資118億收購100%股權

緊急法易致解放軍出動　湯家驊：特首可委任「特務警察」

香港「傷痕修復者」快閃社區清潔　歐陽鳳盈：一連串抗爭亂夠了

快訊／林鄭月娥大讓步！　香港政府正式撤回《逃犯條例》

港區人大：若只撤回修例來得太遲　百分百須獨立調查警方和示威者

水果飯前or後吃？專家揭「2點挑時機」才對...想減肥選這時效果好

快訊／黃之鋒「90天內8人以死明志」：撤回條例只是分化手段

遭點名台民黨柯文哲口袋「不分區立委」　呂捷：我貪財又好色！麥相害

世籃賽／布萊奇砍23分12籃板無用　菲律賓延長賽還是輸

中職／修正新秀基本動作　姚冠瑋、李建勳隨隊一軍

不斷更新／羅力、羅里奇「絕好調」　3局統一0：0富邦

Android漏洞的利用價值首度超越iOS　報價較去年飆漲12%

2020總統大選牽動桃市府人事　新任社會局長鄭貴華就職

楊瓊瓔主持公園啟用「洪慈庸爭取農具補助」　2人較勁味濃

計程車執業登記考試大爆滿　Uber司機搶轉行怒了：場次根本不夠

大陸熱門新聞

上海Costco開幕5天「爆退..

即／林鄭月娥讓步！正式撤回《逃..

她約帥哥一夜情！一覺醒來身邊變..

俄航飛北京航班在莫斯科機場撞機

外送員滑手機摔車慘遭貨車輾死

美艷人妻當街遭「左右一刀」割喉..

即／撤回《逃犯條例》！林鄭月娥..

林鄭月娥晚間召集建制派議員

正妹街頭卸妝　網看傻：是初戀！

習近平：港澳台工作越來越複雜

湖北小學「8死2傷」兇嫌曾挖女..

即／港鐵太子站衝突升級　1年輕..

影／搭公車首用行動支付　他下秒..

4公尺巨蟒生吞「40公斤山羊」

更多熱門

相關新聞

香港「傷痕修復者」清潔社區　歐陽鳳盈：一連串抗爭亂夠了

「反送中」示威活動風波不斷，香港青年歐陽鳳盈和她的好友發起「青年快閃•社區清潔」行動，清理示威者留下的垃圾和污損牆面。歐陽鳳盈表示，在6月份看到很多示威者遊行後，造成街巷髒亂，因此和好友發起清潔活動，看到「黑警」的標語感到相當痛心，示威者應思考所做的事情是否正確，一連串的抗爭「已經亂夠了」。

即／林鄭月娥讓步！正式撤回《逃犯條例》

港區人大：若只撤回修例來得太遲

林鄭丟重磅彈　港股狂飆1100點

太子站爆衝突　男學生頸傷陷昏迷

關鍵字：

湯家驊林鄭月娥緊急法緊急情況規例條例粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面