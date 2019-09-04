緊急法易致解放軍出動　湯家驊：特首可委任「特務警察」

▲0831香港反送中，警方發射催淚彈。（圖／記者黃彥傑攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港「反送中」風波延燒，資深大律師、行政會議成員湯家驊4日表示，關於《緊急法》的動用，可能容易導致解放軍出動等情況，影響國際對一國兩制的可信度，政府可引用《公安條例》，由特首授權委任一些處理特別事務的人士當「特務警察」。

《香港01》報導，湯家驊提到，示威者要求的5大訴求，部分可作討論，但難以做到「缺一不可」，現階段最重要令社會有和解氣氛，此舉需要各方合作，並非政府一方能塑造出來。

香港電台報導，湯家驊說，《緊急法》在憲法上沒有問題，但不等於政治上沒有問題，對「一國兩制」在國際間可信度大大降低，這不是一時三刻可以處理，因此要非常審慎。

湯家驊表示，如今的《公安條例》容許行政長官授權，委任任何人士擔當特務警察，協助處理有關事務。他又說，特務警察是輔助性質，委任誰由行政長官決定，而不用知會行政會議。

香港法例241章可引稱為《緊急情況規例條例》，內容規定，「在行政長官會同行政會議認為屬緊急情況或危害公安的情況時，行政長官會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例」，包括「對刊物、文字、地圖、圖則、照片、通訊及通訊方法的檢查、管制及壓制；逮捕、羈留、驅逐及遞解離境」等。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

香港特首林鄭月娥27日上午召開記者會時，對成立獨立調查委員會一事表示不認同，也不排除動用《緊急情況規例條例》的可能。此外，香港商務及經濟發展局局長邱騰華也指出，「政府會考慮任何可行手段恢復社會秩序，相信國際社會能體諒。」

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