太陽能發威！尖峰發電量2021年夏季可望超越核電總和





▲太陽能系統。（圖／台中市政府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

根據台電官網，太陽能9月2日上午一度貢獻超過200萬瓩電力，發電能力超過核二或核三廠的2部機組。政委龔明鑫11日再報好消息，保守估計最晚到2021年夏季，太陽光電的尖峰發電量可望達到總發電占比12%到13%、發電量4GW（百萬瓩），超越所有核電廠的發電量。

龔明鑫指出，上緯示範風場逐漸完成，海洋示範機組中2座示範機組共8MW已於2017年4月商轉。海洋示範風場則預計2019年底完成20座機組共120MW。施工進度方面，海洋示範風場業於2019年五月開工，截至2019年九月，共已完成20座水下基礎及12座風機安裝，其中6座已與台電公司完成併聯、5座已併接至陸上自設升壓站。預計2019年9月底前完成風機安裝作業並開始進行測試送電，12月底前竣工商轉。

針對整體目標，龔明鑫表示，2016至2018年底「太陽光電2年推動計畫」成功帶動設置。「太陽光電2年推動計畫」設定達成1,520 MW (1.52 GW) 目標，透過設立單一服務窗口、盤點可設置空間、強化電網規劃及法規制度修訂等，優化太陽光電設置設置環境。共計累積設置1,779 MW，達成太陽光電2年計畫推動目標。

第二期「太陽光電2年推動計畫」部分，龔明鑫說，預計累積達成109年6.5GW目標，包含累計至2018年底已完工2.8GW，2019年目標1.5GW，2020年目標2.2GW。

另外，針對綠能三大主軸部分，龔明鑫指出，分別是產業園區、農漁畜電共生、中央地方共推綠能。