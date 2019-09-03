龍頭風場23.5K彰化徵才　勞工處緊急滅火：40K以上，人為疏失

▲沃旭能源將於7日在彰化徵才。（示意圖／記者馮建棨攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府勞工處將於7日辦理第4場2019「展翅就業 薪情飛揚」就業博覽會，其中參與徵才的沃旭能源開出的主管職缺薪資為23.5K至35K，價格跟基本工資一樣，被網友罵翻，到底是怎麼一回事？勞工處在縣府官網緊急滅火，處長吳蘭梅說一切都是行政疏忽，員工將薪資數字打錯了，應該是面議，4萬元以上。

沃旭能源5月正式拍板大彰化東南及西南第一階段離岸風場的最終投資決定，預計風場裝置容量達900MW，確定投資留在台灣，預計可創造大彰化地區1萬2000個就業機會，目前在台灣的亞太總部員工人數共有50人，其中本地、外派員工比例各占一半，已在彰化設有辦公室，未來台中和高雄也要設立小型辦公室，預計今年底員工人數將會破百人。

▲沃旭能源對薪資一事表示都有4萬元以上。（圖／翻攝自沃旭能源官網）

不少網友看到沃旭要低薪徵才，紛紛質疑綠能產業，去年前縣長魏明谷口口聲聲說要讓彰化走路有風的綠能新貴，6萬元以上的保障薪資呢？這23.5K的薪資是徵主管人員，這樣的薪資對彰化人簡直太誇張了吧。

沃旭能源對此也在官網列出職缺並寫下，大家關心的薪資問題，每個職缺月薪都是四萬以上，依照法規得以面議。因此，恕我們按照外商企業規定，不公布實際薪資 ，7日在彰化員林國小的就業博覽會，招募彰化及中部地區的優秀人才。當天中午11:30-12:00在離岸風電專區，我們的風場建造及運維團隊也將現場進行人才招募的專題說明。

▲沃旭能源說徵才皆為面議。（圖／翻攝自沃旭能源官網）

勞工處指出，7日在員林國小徵才會上，5家綠能廠商總計釋出48個職缺數，薪資級距確實皆為月薪4萬元以上，包括環安衛經理、專案協調經理、採購經理、運維設備建造工程經理、文件管理師、專案協調經理等。因工作同仁電腦系統操作有誤，致造成5家徵才廠商中，其中一家沃旭能源股份有限公司之薪資級距登打錯誤，已立即更正薪資公告，造成各界誤解及困擾，深感歉意，爾後未來將確實核對相關職缺訊息避免再發生類此似情形。

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