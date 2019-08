全球首座漂浮核電廠啟航拖到北極供電　碰撞恐造成「冰上車諾比」

▲俄國全球首座漂浮核電廠啟航。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合外電報導

俄羅斯全球首座漂浮核電廠「羅莫諾索夫院士號」(Akademik Lomonosov)23日啟程,從俄國西北部莫曼斯克(Murmansk)出發,預計航行5000公里橫越北極海,於4到6周內抵達目的地佩韋克(Pevek)。對此,環保人士則稱之為「冰上車諾比」、「核能鐵達尼號」,擔憂這項計畫可能衝擊北極地區生態。

CNN報導,載有核燃料的羅莫諾索夫院士號由3艘拖船拖行,該項計畫旨在替俄羅斯最偏遠的楚科奇地區(Chukotka)提供電力,全長144公尺的「漂浮核電廠」被漆上俄國國旗的顏色。理論上,這種形式的核電廠可以幫助遙遠地帶獲得能源,避開在不適合居住的地方進行巨額投資。

然而,在北極海配置核電廠的想法,仍遭受環保人士批評。非政府環保組織「綠色和平」(Greenpeace)形容,羅莫諾索夫院士號等同「冰上車諾比」;負責核能計畫的國營企業「俄羅斯國家原子能公司」(Rosatom)則反擊這些稱號與批評毫無根據。

▲羅莫諾索夫院士號由拖船拖行。(圖/路透)

俄國總統普丁(Vladimir Putin)試圖在北極地區展開擴張計畫。Rosatom執行長也表示,羅莫諾索夫院士號將替北極地區帶來持續發展以及繁榮,能作出重大貢獻。

報導指出,羅莫諾索夫院士號將是世界上運行最北的核電廠,也是該地區經濟發展計畫的關鍵角色。大約200萬俄羅斯人居住在北極海沿岸周邊,天氣好的情況下,通常只有飛機、船才能抵達這些村鎮。

AFP map showing the approximate route of the world's first floating nuclear reactor, Russia's Akademik Lomonosov@AFPgraphics pic.twitter.com/j03VLppzmO