全球首座漂浮核電廠啟航拖到北極供電　碰撞恐造成「冰上車諾比」

▲俄國全球首座漂浮核電廠啟航。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

俄羅斯全球首座漂浮核電廠「羅莫諾索夫院士號」（Akademik Lomonosov）23日啟程，從俄國西北部莫曼斯克（Murmansk）出發，預計航行5000公里橫越北極海，於4到6周內抵達目的地佩韋克（Pevek）。對此，環保人士則稱之為「冰上車諾比」、「核能鐵達尼號」，擔憂這項計畫可能衝擊北極地區生態。

CNN報導，載有核燃料的羅莫諾索夫院士號由3艘拖船拖行，該項計畫旨在替俄羅斯最偏遠的楚科奇地區（Chukotka）提供電力，全長144公尺的「漂浮核電廠」被漆上俄國國旗的顏色。理論上，這種形式的核電廠可以幫助遙遠地帶獲得能源，避開在不適合居住的地方進行巨額投資。

然而，在北極海配置核電廠的想法，仍遭受環保人士批評。非政府環保組織「綠色和平」（Greenpeace）形容，羅莫諾索夫院士號等同「冰上車諾比」；負責核能計畫的國營企業「俄羅斯國家原子能公司」（Rosatom）則反擊這些稱號與批評毫無根據。

▲羅莫諾索夫院士號由拖船拖行。（圖／路透）

俄國總統普丁（Vladimir Putin）試圖在北極地區展開擴張計畫。Rosatom執行長也表示，羅莫諾索夫院士號將替北極地區帶來持續發展以及繁榮，能作出重大貢獻。

報導指出，羅莫諾索夫院士號將是世界上運行最北的核電廠，也是該地區經濟發展計畫的關鍵角色。大約200萬俄羅斯人居住在北極海沿岸周邊，天氣好的情況下，通常只有飛機、船才能抵達這些村鎮。

AFP map showing the approximate route of the world's first floating nuclear reactor, Russia's Akademik Lomonosov@AFPgraphics pic.twitter.com/j03VLppzmO — AFP news agency (@AFP) August 23, 2019

據了解，羅莫諾索夫院士號裝載2座核反應爐，每座發電量為35百萬瓦（MW）。事實上，自從車諾比核事故發生後，俄羅斯核能產業就面臨大眾的質疑，人們擔憂已持續十幾年，此外，俄國北方本月稍早還發生火箭試射爆炸，一度造成輻射值飆升16倍。

綠色和平俄羅斯分布能源組負責人阿里莫夫（Rashid Alimov）認為，核電廠都有發生事故的機率，羅莫諾索夫院士號尤其容易受到暴風雨影響，若是遇上碰撞，可能嚴重衝擊脆弱的北極地區生態，「我們覺得，用浮動的核電廠獲取能源，是風險太高且成本高昂的方式。」