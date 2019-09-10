內閣改組前失言　日本環境大臣：核廢水只能排入海中

▲福島第一核電廠廢水儲存槽。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

核廢料該如何處理，是各個使用核能發電國家的一大問題。日本東京電力公司表示，目前福島第一核電廠的所有核廢水儲存槽，預計在2022年夏天會全數裝滿，結果日本環境大臣原田義昭卻表示，「處理這些廢水的唯一選擇，就是將它稀釋後排入大海」。此說法引起輿論譁然，尤其南韓一直關注日本核廢水的排放問題，原田義昭的說法恐怕會招來更多爭議。

原田義昭10日在會上表示，他曾經到福島第一核電廠核廢水儲存槽視察，原子力規制委員會支持將核廢水排入大海，「處理這些廢水的唯一選擇，就是將它稀釋後排入大海。」他強調，雖然這不是他的業務範圍，但這是個非常重要的問題，這要的說法也是基於他自己的理解，未來還是要由政府進行慎重討論，「須依據安全規範及科學基準。」

NHK報導指出，福島第一核電廠每天都會增加約170噸核廢水，且就算已經過處理，廢水仍含有難以去除的輻射物質。日本東京電力公司也坦承，目前所有核廢水儲存槽，預計在2022年夏天會全數裝滿。若是任意將廢水排入大海，恐會對漁業造成很大的危害，不僅當地居民反對，連南韓也持續關注核廢水排放問題。

日本首相安倍晉三11日將進行內閣改組及自民黨務人事異動，原田義昭原定在記者會中，以現任閣員的身分，回顧上任約一年的工作歷程。

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