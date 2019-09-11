確定合作？柯媽打包票：一定幫忙　副手還總幹事要聽郭董指揮

記者陳凱力／新竹報導

鴻海集團創辦人郭台銘11日早結束城隍廟的參拜後，隨即再前往柯文哲老家「親自送月餅」，郭台銘與柯爸、柯媽在房裡談話約40分鐘左右，結束談話後，柯爸、柯媽也親自送郭台銘出門，柯媽見到媒體守候，更主動表示「拜託大家，支持郭董」、「讓他順利當選台灣總統」。

▲郭台銘到新竹城隍廟與柯文哲市長一家人依同前往參拜。（圖／郭台銘辦公室提供，下同）



郭董坐車來到柯文哲市長位於新竹的老家，雙方在屋內待了將近40分鐘才出來，一行人還沒走出門口，柯媽看見媒體守在門外，還主動表示，「拜託大家，支持郭董」、「讓他順利當選台灣總統」，柯媽甚至為郭董打包票，「郭董沒有做過，一定會非常非常的認真，為台灣來打拼，尤其是經濟方面，一定會做得很好很好，拜託大家」，媒體也詢問柯媽「那柯P要去幫忙嗎？」，柯媽更毫不遲疑地篤定回答：「丟阿，一定馬丟（台語），要合作就是要這樣才叫合作」。

►不小心就從Ｃ位晉成Ａ位！

至於柯P所謂的「幫忙」究竟是「副手」還是「總幹事」，柯媽則回答「我不知道耶，這個位置是郭董在指揮的耶，不是我在講的，這個我不知道」，柯媽也強調，郭董並沒有要求柯媽要支持自己選總統，「是我自己說的，是我希望他選」。

柯媽大力「ㄜ樂」郭董，站在一旁的郭董心情也可看出非常好，全程都笑得合不攏嘴，柯爸、柯媽將郭董送到車上，並揮手道再見，雙方才結束這一場愉快的「合作拜會」。

▲柯媽媽大力推荐郭台銘競選總統，更表示柯文哲一定會幫忙。（圖／記者游宗樺攝，下同）





柯媽力推郭台銘出來選總統，更力保「我知道他一定會做得很好，我知道」，郭台銘也以「身體健康、萬事如意、中秋節快樂」來回應柯媽媽的盛情。媒體詢問郭，都跟柯媽媽在房子裡聊些什麼，郭笑回：「聊風土人情，她在這邊住了30幾年，柯P小時候很會念書…」，至於「2020大選」、「會不會找柯P當總幹事」，郭董仍大打太極：「都在聊柯P是柯媽媽的驕傲，同時柯媽媽也感謝很多提拔柯P的教授」，至於「柯P繼續當市長」、「中秋起義」、「何時宣布參選」等問題，郭董皆笑而不答。

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