　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯是會考試的韓國瑜？　柯媽反擊：不打麻將不喝酒...只工作

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳凱力／新竹報導

郭台銘結束新竹城隍廟參拜與柯P老家拜訪行程後，隨即離開新竹，返往台北，而柯爸、柯媽也在回到家門口接受訪問。柯媽除了澄清「柯文哲不喜歡外省人」是受到小時候聽奶奶講228所影響，更表示，因為柯文哲要支持郭台銘，她身為母親，當然要與兒子同心，雖然從過去到現在，她也很欣賞蔡英文，但因蔡英文不斷被民進黨內「綁架」，才是讓她們最後「鬆手」的主要原因。

▲郭台銘、柯文哲。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲郭台銘親自到新竹送上月餅給柯爸柯媽。（圖／記者陳凱力翻攝）

柯爸、柯媽送郭董上車後，在回到老家門口接受訪問。媒體詢問「柯媽說要支持郭董選總統時，郭董如何表示 ？」柯媽說郭用「當然好啊」來回覆她，但柯媽也向郭提到，「我們柯文哲要跟你合作，但是他現在還有工作，他是現任的市長，沒又做完就落跑，這樣好嗎？」，而郭董送上的月餅寫上「莫忘初衷」、「為國為民」，柯媽說，「當然要，做總統沒在為國為民，做市長沒在為國為民，不然要幹嘛？」

►砲灰的逆襲！總有男神向我示愛...

有女記者問柯媽，「是不是郭說要選總統」，柯媽回「他沒這樣說」，女記者：「那是你說他要選總統？」，柯媽馬上機警的思考一下「你怎麼這樣問我？」，問到「是否認為郭台銘會做得比藍、綠兩黨更好」，柯媽說：「我想會！」，她更反問：「藍的好嗎？綠的好嗎？我跟你說，我是很誇獎蔡英文的，我認為她是學者，也很聰明，可是她是身不由己，都被別人綁住了，我是覺得，這樣可以嗎？我認為當總統要有一份決心，想要做什麼，就要做什麼，現在說她是辣妹，我看她不夠辣，都聽人家的話，要辣哪裡？」

▲郭台銘、柯媽媽、柯文哲。（圖／記者游宗樺攝）

▲柯媽在家門口接受採訪。（圖／記者楊宗樺攝，下同）

柯媽在痛批民進黨，「她們裡面就是有很多這種人」，媒體問到，為何以前支持民進黨而現在改變，柯媽緩頰，「我不是說改變，是柯文哲要和郭台銘合作，我是他媽媽，我們母子沒有同心怎麼可以呢？我們如果要支持誰，我們就決定，我們不能騙人家」，「而蔡英文以前我也蠻喜歡她，她是老實人阿，卻被人家拐騙，要做什麼事都被綁住，民進黨有在做什麼？有沒有在中國做生意？我都不要講，大家都知道，那你們還說柯文哲是紅的，對嗎？柯文哲是哪裡紅的？」

「柯文哲只是說，他小時候不喜歡外省人，那也是說他小時候，因為我婆婆是228的受害者，她的痛苦別人是無法體會，我先生9個兄弟姊妹，我婆婆有9個稚子，沒有人可以賺錢養家，9個孩子都嗷嗷待哺，那種痛苦是沒有人可以體會，因為柯文哲小時候常常聽奶奶在講，才會聽心裡，這就是柯文哲小時候不喜歡外省人的原因。」

▲郭台銘、柯媽媽、柯文哲。（圖／記者游宗樺攝）

▲柯媽聽到段宜康指柯文哲是「會考試的韓國瑜」，馬上砲火全開，猛烈反擊。

對於段宜康之前暗指柯文哲是「會考試的韓國瑜」，柯媽非常不以為然，他說「韓國瑜和我們又不一樣，我兒子沒有打麻將、喝酒、跳舞、唱歌，這些都沒有，有人說這是他的人生快樂，但我兒子每天就是工作，就是工作狂，就是把市政做好，不然四年怎麼省下500多億，談何容易，那個市長做到？」

更多新聞...

竹科女工程師慘遇「甘蔗男」　揹債315萬「男友竟是別人夫」

ET快訊
世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

暗勸郭台銘？　朱立倫：中秋放下自我「萬事就會興旺」

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部喊話：19年前索國動盪時不離不棄

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：少數人決定不符合索國全民福祉

太陽能發威！尖峰發電量2021年夏季可望超越核電總和

秦慧珠爆首長狂請假怒市府鬧空城　柯P神打臉：因為陪議員出國

醫院外牆掛藍營競選廣告　網譏：還沒選就全部「掛在醫院」

韓國瑜到前鎮請益「區長指定發言」　基層里長爆氣：那麼狗腿

影／李孟居被依法審查　柯文哲籲：請立刻公布犯罪事實、關押地點

影／優良教師不跟韓國瑜握手　高市教育局用「國際禮儀」澄清無拒握

王鴻薇批：憑什麼由北市府發薪水讓蔡壁如做民眾黨黨務？

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

暗勸郭台銘？　朱立倫：中秋放下自我「萬事就會興旺」

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部喊話：19年前索國動盪時不離不棄

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：少數人決定不符合索國全民福祉

太陽能發威！尖峰發電量2021年夏季可望超越核電總和

秦慧珠爆首長狂請假怒市府鬧空城　柯P神打臉：因為陪議員出國

醫院外牆掛藍營競選廣告　網譏：還沒選就全部「掛在醫院」

韓國瑜到前鎮請益「區長指定發言」　基層里長爆氣：那麼狗腿

影／李孟居被依法審查　柯文哲籲：請立刻公布犯罪事實、關押地點

影／優良教師不跟韓國瑜握手　高市教育局用「國際禮儀」澄清無拒握

王鴻薇批：憑什麼由北市府發薪水讓蔡壁如做民眾黨黨務？

複製人進攻？大馬男參加朋友婚禮　驚見「孿生兄弟」！

全國自由車場地賽　康世峰領台中奪3金

22歲9億辣媽從頭光到腳！　渾圓雙球「壓成餅狀」裸貼老公…大秀高清蜜桃溝

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

政治熱門新聞

拒跟韓國瑜握手　幼兒園長：打從..

綠營喊「市政零蛋、高雄完蛋」韓..

韓國瑜再爆粗口！評丁守中選北市..

郭台銘參選大勢底定　中常委盼好..

週刊爆郭台銘真正目標：國民黨主..

韓國瑜喊話國民黨：還要永遠後悔..

即／韓市府秘書長楊明州遭降調參..

與郭台銘城隍廟參拜　柯文哲：不..

韓國瑜走進區里　又脫口「ㄍㄢˋ..

內幕／郭台銘絕不選國民黨主席

快訊／郭台銘選總統！蔡壁如：柯..

與妻離婚只能帶走內褲　柯P聽完..

韓國瑜最後一名！縣市首長施政滿..

韓國瑜頒優良教師　其中一位是黃..

更多熱門

相關新聞

國台辦談批蔡政府反送中「極不光彩」

大陸國台辦11日舉行例行記者會，發言人馬曉光表示，民進黨當局在近期香港事態中扮演了「極不光彩」的角色，不斷借機攻擊誣蔑大陸，煽動島內民粹，「我們再次正告民進黨當局，立即縮回伸向香港的黑手，停止插手香港事務，停止縱容、庇護暴力激進分子，停止破壞兩岸關係的行為。」

韓國瑜評丁丁「佛系」　侯友宜挺丁：不想用衝突贏選舉

故意亂入DPP陳抗　韓：我沒躲藏

評丁守中「溫吞吞提不出個屁」韓國瑜：我是比喻

週刊爆郭台銘選假的　郭辦回應了！

關鍵字：

郭台銘柯文哲月餅莫忘初衷韓國瑜蔡英文

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

日圓匯價跌破8月以來新低　換新台幣5萬賺到5碗拉麵

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面