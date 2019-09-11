柯是會考試的韓國瑜？　柯媽反擊：不打麻將不喝酒...只工作

記者陳凱力／新竹報導

郭台銘結束新竹城隍廟參拜與柯P老家拜訪行程後，隨即離開新竹，返往台北，而柯爸、柯媽也在回到家門口接受訪問。柯媽除了澄清「柯文哲不喜歡外省人」是受到小時候聽奶奶講228所影響，更表示，因為柯文哲要支持郭台銘，她身為母親，當然要與兒子同心，雖然從過去到現在，她也很欣賞蔡英文，但因蔡英文不斷被民進黨內「綁架」，才是讓她們最後「鬆手」的主要原因。

▲郭台銘親自到新竹送上月餅給柯爸柯媽。（圖／記者陳凱力翻攝）



柯爸、柯媽送郭董上車後，在回到老家門口接受訪問。媒體詢問「柯媽說要支持郭董選總統時，郭董如何表示 ？」柯媽說郭用「當然好啊」來回覆她，但柯媽也向郭提到，「我們柯文哲要跟你合作，但是他現在還有工作，他是現任的市長，沒又做完就落跑，這樣好嗎？」，而郭董送上的月餅寫上「莫忘初衷」、「為國為民」，柯媽說，「當然要，做總統沒在為國為民，做市長沒在為國為民，不然要幹嘛？」

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有女記者問柯媽，「是不是郭說要選總統」，柯媽回「他沒這樣說」，女記者：「那是你說他要選總統？」，柯媽馬上機警的思考一下「你怎麼這樣問我？」，問到「是否認為郭台銘會做得比藍、綠兩黨更好」，柯媽說：「我想會！」，她更反問：「藍的好嗎？綠的好嗎？我跟你說，我是很誇獎蔡英文的，我認為她是學者，也很聰明，可是她是身不由己，都被別人綁住了，我是覺得，這樣可以嗎？我認為當總統要有一份決心，想要做什麼，就要做什麼，現在說她是辣妹，我看她不夠辣，都聽人家的話，要辣哪裡？」

▲柯媽在家門口接受採訪。（圖／記者楊宗樺攝，下同）



柯媽在痛批民進黨，「她們裡面就是有很多這種人」，媒體問到，為何以前支持民進黨而現在改變，柯媽緩頰，「我不是說改變，是柯文哲要和郭台銘合作，我是他媽媽，我們母子沒有同心怎麼可以呢？我們如果要支持誰，我們就決定，我們不能騙人家」，「而蔡英文以前我也蠻喜歡她，她是老實人阿，卻被人家拐騙，要做什麼事都被綁住，民進黨有在做什麼？有沒有在中國做生意？我都不要講，大家都知道，那你們還說柯文哲是紅的，對嗎？柯文哲是哪裡紅的？」

「柯文哲只是說，他小時候不喜歡外省人，那也是說他小時候，因為我婆婆是228的受害者，她的痛苦別人是無法體會，我先生9個兄弟姊妹，我婆婆有9個稚子，沒有人可以賺錢養家，9個孩子都嗷嗷待哺，那種痛苦是沒有人可以體會，因為柯文哲小時候常常聽奶奶在講，才會聽心裡，這就是柯文哲小時候不喜歡外省人的原因。」

▲柯媽聽到段宜康指柯文哲是「會考試的韓國瑜」，馬上砲火全開，猛烈反擊。

對於段宜康之前暗指柯文哲是「會考試的韓國瑜」，柯媽非常不以為然，他說「韓國瑜和我們又不一樣，我兒子沒有打麻將、喝酒、跳舞、唱歌，這些都沒有，有人說這是他的人生快樂，但我兒子每天就是工作，就是工作狂，就是把市政做好，不然四年怎麼省下500多億，談何容易，那個市長做到？」

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