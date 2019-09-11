內幕／郭台銘從未想過黨主席　消息人士：看清楚月餅上紙條

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘究竟要不要參選2020總統，各界都相當期待。 根據《周刊王》報導，郭台銘近期一連串準備參選的動作，其實真正目標是國民黨主席寶座。消息人士表示，旺中集團幾乎未正確報導過郭台銘的新聞，惡意操作者應仔細看郭台銘11日送給台北市長柯文哲和立法院長王金平的月餅中上面所附的紙條。

▲吳敦義、郭台銘。（合成圖／記者李毓康、呂佳賢攝）

消息人士表示，郭台銘征戰商場多年，從鴻海集團退休後只想再為國家付出，邏輯跟一般政治人物不一樣，思考的從來無關利益和選舉，只想著如何捍衛中華民國，人民的利益絕對大於黨派的利益，國家和人民都要在個人之上。

消息人士透露，近日泛藍人士擔心郭台銘參選造成分裂，紛紛來勸說稱若國民黨勝選，郭台銘屆時仍是黨內重要人物，國民黨絕對能「給位置」，只是時間的問題，但這種只想到藍綠和政治分贓的舊思維，郭台銘一概不屑，當面回絕。

消息人士說，惡意操作者應仔細看郭台銘11日送給台北市長柯文哲的月餅上面紙條所寫「莫忘初衷」、「為國為民」、「平安喜樂」、「健康如意」，以及送給王金平的月餅的紙條「莫忘初衷」、「上天指路」、「順應因緣」、「闔家安康」，這幾個字已經清楚表達了郭台銘的立場。

▼郭台銘、王金平互贈禮品。（圖／記者屠惠剛攝）

▼郭台銘到新竹送柯爸、柯媽月餅。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

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