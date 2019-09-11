影／暗示奪冠軍！王金平送「順澤宮帽」給郭台銘　祝福：心想事成

記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘11日早上赴立法院拜會前立法院長王金平，要送上月餅祝福，王金平稍早受訪時表示自己也有準備「神秘小禮物」要送給郭台銘，這樣神秘小禮物就是近日爆紅的「埔鹽順澤宮」宮廟帽，要祝福郭台銘心想事成，郭台銘看到後相當開心，馬上戴上。

▲王金平贈送順澤宮帽子給郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）



郭台銘戴上帽子後說，王金平不但是前輩也是國家之寶，這些論政經驗未來一定對國家有貢獻，他看著王金平會議室牆上的字畫上寫著「無罣礙」說，王金平個人無罣礙，對國家一定有罣礙，未來國家在轉型、修正「六點問題」的過程中，一定能為國家注入新希望，兩人也說要一起超越黨派、開創新局。「大家說王金平只會喬事情，王金平不是只會喬事情，若他不明白事情的道理，是沒辦法喬事情的」。

▲王金平贈送順澤宮帽子給郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

一名23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）獲得今年法國尼斯鐵人三項世界錦標賽的冠軍，上台領獎時頭上竟戴著彰化「埔鹽順澤宮」的帽子，引起許多討論，廟方甚至接到索取帽子的電話接到手軟，也加訂了9千頂冠軍帽，彰化縣長王惠美以大家長的身分，在臉書透露已經寫信邀請艾登來參加彰化縣7場馬拉松賽事，也安排到順澤宮參拜。