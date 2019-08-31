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美女畫家繪石虎年曆義賣　網友激推狂+1：這才是真原創

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▲美女畫家繪「靈系石虎」　印年曆義賣：政府不做，我們自己做。（圖／丘璦珍提供）

▲丘璦珍說，每每看見石虎遭撞斃的畫面都讓她感到痛心。 （圖／丘璦珍提供，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

「國立集集美術館」的石虎彩繪列車日前爆出「石虎畫成獵豹」、「字體爆侵權」，最後又被發現根本是「圖庫現成品」，讓原本準備盛情支持的網友們大為傻眼！而苗栗畫家丘璦珍，因為眼見石虎的棲息地不斷被破壞，每每看見石虎遭撞斃的畫面總是感到痛心， 6月間看見苗栗縣議會以25：9二讀否決《石虎保育自治條例》，也讓她幾乎要崩潰，讓她決定要站出來為石虎求生存。丘璦珍說，「不能再等了，政府不做，我們也要自己做」，將自己9個月來已經完稿的6幅石虎作品，印成年曆義賣要以實際行動幫助石虎。

丘璦珍從小愛畫畫，因養了2隻貓，所以丘璦珍也愛屋及烏，喜歡所有貓科動物，不管是貓、獅子、老虎都常成為她畫筆下的主角。她說，過去從沒關注過石虎，近期看見不斷有石虎被撞死才開始慢慢上心，並開始試著將石虎畫下來。

請繼續往下閱讀...

「沒想到石虎竟然這麼難畫」，丘璦珍說，自己從沒看過真的石虎，一開始只能從youtube上找影像，雖然石虎和其他貓科動物長得很像，但是石虎的神韻卻非常難畫，要如何畫出石虎怯生生的眼神，又要同時帶有警戒與孤獨感，丘璦珍說，一開始畫石虎的時候，真的非常挫折。

▲美女畫家繪「靈系石虎」　印年曆義賣：政府不做，我們自己做。（圖／丘璦珍提供）

▲這幾幅石虎作品，是丘璦珍日以繼夜花了將近9個月才完成的作品。

▲美女畫家繪「靈系石虎」　印年曆義賣：政府不做，我們自己做。（圖／丘璦珍提供）

從年初開始，丘璦珍幾乎每天都在熬夜與石虎奮鬥，平均4張成品只能留下1張，畫到手都腫了，可是只要想到石虎被撞死在馬路邊的身影，她就無法停下休息。丘璦珍說，看見石虎媽媽因為出來覓食給孩子，卻不幸遭到撞死的新聞，她都哭到不能自己。

2019年6月間苗栗縣議會以25：9二讀否決《石虎保育自治條例》，也讓丘璦珍簡直要崩潰，她說，「不能再等了，政府不做，我們也要自己做」，所以將6幅已經完稿的石虎作品，印成年曆義賣要以實際行動幫助石虎。

「連五月天的怪獸，一位外地人都可以為了苗栗的石虎在網路上一呼百應，自己身為在地人，怎能還無動於衷 ？」她將自己把作品製成年曆義賣的想法告訴身邊的朋友，自掏腰包找印刷廠印年曆，又擔心自己知名度不夠、作品乏人問津，無法拋磚引玉，所以找上身邊的好友，沒想到，經由網路快速轉發竟造成一股熱潮，更有網友大讚，「這才是真原創」。

▲美女畫家繪「靈系石虎」　印年曆義賣：政府不做，我們自己做。（圖／丘璦珍提供）

▲丘璦珍說，石虎比想像中難畫，再繪畫的過程中，不斷遭受挫折。

丘璦珍說，年曆已經在打版階段，預計下周可以看到成品，首印將有500至1000份，以1份300元的金額義賣，所得扣除成本後將全部捐給長期致力於研究、關心石虎的機構，為感謝社會大眾對石虎的幫助，她也會抱著感謝的心在年曆簽上親筆簽名，代替石虎謝謝大家。

▲美女畫家繪「靈系石虎」　印年曆義賣：政府不做，我們自己做。（圖／丘璦珍提供）

▲丘璦珍另一系列作品「台灣經典廟宇」也經常到各處去參展。

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