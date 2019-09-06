上海迪士尼服軟了！　「雙標」風波後將推新規：開放自帶飲食

▲上海迪士尼。（圖／記者謝璩安攝）

記者陳政錄／上海報導

經過近月的「雙重標準」遭告風波延燒後，上海迪士尼態度出現放軟。據《上觀新聞》報導，上海迪士尼保安、安全、消防和健康服務部總監薛斌君證實，近期將就入園安檢和外帶食物政策等方面，推出新措施，包括開放自帶供自己食用的食品等，以完善園區營運，優化遊客體驗。

▲大陸網站整理上海迪士尼雙重標準事件。（圖／取自微博）

據了解，上海迪士尼包含禁帶外食、入園強制翻包檢查、票價優惠以身高認定不以年紀區分等，一直一來被不少遊客認為與海外其他迪士尼樂園存在「雙重標準」，以致今年1月，一位上海華東政法大學的女大學生小月（化名）因不滿工作人員作法，將迪士尼告上法院後，「雙標」風波成為近月輿論焦點，不只央視連日做探訪報導，中國消費者協會也發布聲明稱，支持學生提告。

對該起事件，上海迪士尼曾在8月上旬發布聲明表示，關於外帶食品與飲料的規定，與中國的大部分主題樂園及迪士尼在亞洲的其他目的地一致。惟小月認為迪士尼相關規定係為了「提高園內餐飲業的創收，侵害了消費者的合法權益」，該案目前仍在法院審理中，有網友也討論迪士尼內餐飲價格過於高昂。

▲ 上海迪士尼除了強制搜包檢查、禁帶外食，園區內高價的飲食也讓民眾反彈。（圖／翻攝自微博）

值得注意的，上海迪士尼樂園近期態度似乎出現軟化，據《上觀新聞》報導，樂園管理方近日正在與有關方面溝通，於下階段推出包括入園安檢、外帶食物政策等方面的多項舉措。

對於安檢部分，他表示，園方管理團隊考慮下一步要加大安檢設備的投入，採用如X光機等在內的多種科技手段，輔助人工服務。同時，建議遊客在安檢時可以自己打開包袋，如安檢人員有要求，遊客可自行將包內相關個人物品取出並在經過檢查後放回。

▲上海迪士尼表示，將提供遊客更舒適的遊園體驗。（圖／記者謝璩安攝）

至於自帶餐飲部分，薛斌君也說，迪士尼傾聽了許多建議，將很快的調整外帶食物政策。在將公布的規範中，擬規定除需再行加工、保溫存儲及帶刺激性氣味的食品外，遊客將可以攜帶供自己食用的食品進入樂園。

他還說，迪士尼繼續加強園區內食品的多樣化供應，增加更多不同品種、口味和價位的食品，為遊客提供更為豐富的餐飲選擇。此外，遊客將繼續可以攜帶瓶裝水和飲料入園，遍布樂園的50多個直飲水供應點和20多個熱水供應點，也將繼續為遊客免費提供飲用冷熱水。不過，酒精飲料仍將被禁止攜帶入園。

薛斌君指出，我們理解目前的入園安檢流程可能會給部分遊客帶來不適感，園方管理團隊一直在積極聽取各方反饋。

▼上海迪士尼樂園。（圖／記者陳政錄攝）

