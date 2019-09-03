上海好市多現場各處有「台味」　陸媒：台式套路未必能拿下大陸市場

▲上海好市多爆滿。（圖／記者陳政錄攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）日前在上海火爆開幕，甚至登上各家外媒版面。第一財經週刊發現這家粗曠的美國超市在各處顯露出「台味」，而其中的秘密就是富士康的母公司「鴻海集團」，正是此次好市多進入中國市場的重要合作夥伴。

第一財經2日報導認為，只要是有去過上海好市多的人都會注意到，各處都顯露出台味，包括「工作人員在吆喝時，偶爾會冒出一個『吼~』的尾音來、各類標牌和表單上，殘留了幾處繁體字、無限續杯的碳酸飲料之外，食品部門還出售台味十足的鳳梨椰奶冰沙。」

▲上海好市多進口台灣商品。



報導說，其實台味的秘密就光明正大地寫在好市多賣場主樓對面、目前是辦理會員卡的辦公樓牆上。這裡原是台企富士康下屬企業「漢陽光電」的工廠，且「富士康的母公司『鴻海集團』，正是此次好市多進入中國市場的重要合作夥伴。」

報導發現，目前好市多賣場的所在地，再鴻海操作下由工業廠房轉為商業用地之後，早期曾被命名為「鴻橋新商匯」，但後來由鴻海集團在崑山的物業管理公司「崑山好管家」介入，與好市多簽訂長期合作協議整體租賃。「鴻橋新商匯」因此率先變成了好市多的中國大陸首店。

「目前，好市多閔行店內有近200名由台灣地區好市多各門店抽調而來的『熟練工』，他們在各個業務部門間穿梭協調，支援各類工作，直到運營進入穩定期」，報導指出，加上開幕初期異常火爆，賣場內外需要大量增加保安的力量，所以他們的螢光背心上，標註的也是「崑山好管家」字樣。

台灣style對上海好市多的影響，還有進口商品，報導則引述台籍經銷商透露，賣場內的進口商品比例達到70%，其中「選了一些在台灣比較火爆的商品率先銷售，這和美國Costco比較本地化的策略是不一樣的」。

報導認為，讓大陸好市多首店向台灣市場借取經驗，的確是直接且有效的思路，因為「兩個市場的消費者有相似的生活方式和消費習慣，上海這樣的城市與台北的城市尺度也接近」。但是，報導也提醒，台式套路未必就能拿下大陸市場，因為在零售領域，對任何外資品牌來說，中國大陸都是全球範圍內最特殊、也最難落地的市場。