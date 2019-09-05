上海、深圳取代香港？　周振華：中國真正崛起要靠多個城市

▲上海社科聯自貿新片區媒體沙龍，全球城市研究院院長周振華回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

近日香港議題持續，在上海自由貿易試驗區臨港新片區發布、深圳升格先行示範區後，「取代香港」說法被各界揣測，在今（5日）一場於上海舉辦的經貿論壇上，學者周振華表示，就未來發展趨勢而言，「中國真正崛起的話，需有若干具全球配置功能的城市。」

針對香港的定位，他說，香港特區在以前，大陸還沒完全開放的情況條件下，發揮非常特殊的作用，充當連結大陸與世界的一個重要橋樑，「現在深圳發展起來以後，彼此間將成為一個很好的功能互補。」

▲上海社科聯自貿新片區媒體沙龍。（圖／記者陳政錄攝）

為解析當前大陸對外開放政策，上海社會科學界聯合會召開「中國（上海）自由自貿區試驗區臨港新片區和中國對外開放媒體學術沙龍」，邀上海市社會科學界聯合會副主席權衡、全球城市研究院院長周振華、市政府發展研究中心副主任周國平等，和海內外媒體面對面討論。

對於《ETtoday新聞雲》記者提問，上海、深圳進一步開放後，與香港等地區扮演的角色問題，周振華表示，當前香港、上海、北京在對外往來上排名全球前十，未來深圳也將進一步發展，在這當中，會有各自的分工定位，因為從發展趨勢來看，中國大陸的崛起需要多個城市。

他舉例，以上海來講，首要以當前國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新等「五個中心」建設為主，發揮綜合性效能。

至於深圳和香港，周振華說，香港過去作為國際連接大陸的橋樑，大量商品通過香港進出口，而深圳發展起來後，產業創新制度非常強勁，將在粵港澳地區之間，達成很好的功能互補，譬如深圳的創新產業+香港的服務業。

周振華還說，在臨港新片區、自貿試驗區等推進下，上海位於東部沿海大通道、長江經濟帶交會處，連接點可能更遠，與歐美發達城市有高度的連接。