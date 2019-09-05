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華聞快遞／上海臨港新片區有望新增一條城際快軌

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▲航拍上海自貿區臨港新片區。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲航拍上海自貿區臨港新片區。（圖／翻攝澎湃新聞）

《上海》上海臨港新片區有望新增一條城際快軌

為深入貫徹《關於支持浦東新區改革開放再出發實現新時代高質量發展的若干意見》精神，上海城建系統多個部門與浦東新區政府3日集中簽署合作協議。據悉，上海有關方面正研究建設一條直達臨港新片區的城際快速軌道交通，讓新片區出行變得更快捷。（澎湃新聞）

《廣東》廣州發布民營經濟20條「升級版」：支持民營企業對接科創板

廣州市委、市政府日前正式印發《關於促進民營經濟發展的若干措施（修訂版）》，結合民營經濟發展最新情況，對2017年出台的「民營經濟20條」進行了修訂。據統計，廣州市民營經濟今年上半年實現增加值4631億元（人民幣，下同），年增率增長7.3%，全市民間固投由負轉正，年增率增長41.3%，全市私營企業和個體工商戶戶數雙雙突破100萬戶大關，合計達206萬戶。（澎湃新聞）

《廣東》深圳明年8月將實現5G網路全覆蓋

深圳市政府4日召開的5G建設動員大會指出，到2019年底，深圳全市將建設5G基站1.5萬個，到2020年8月底，即深圳特區成立40週年之際，累計建成5G基站4.5萬個。此外，深圳2020年8月底將率先實現全市5G網路全覆蓋，預計5G基站建設密度領先大陸全國。（中新社）

《海南》海南將加強與大陸國內重大區域戰略銜接　加強省際區域合作

海南省委省政府透露，為推進自貿區（港）建設，海南將加強落實區域合作機制、加強省際區域合作，以及加強與京津冀、長江經濟帶、粵港澳大灣區等國家重大區域戰略的銜接。（中新社）

▲海南洋浦港。（圖／中新社）

▲海南洋浦港。（圖／中新社）

《廣東》廣東茂名今年上半年引進超千萬元人民幣　總項目達207個

廣東茂名市政府透露，該市今年以來各地各部門樹立「抓經濟必須抓項目，抓項目必須抓招商」理念，全市招商引資工作取得新突破；據不完全統計，全市今年上半年引進超千萬元項目共207個，項目已開工96個、完工8個。（中新社）

《重慶》重慶投資185億人民幣「集中改造2000公里幹線公路」

重慶市交通局透露，重慶日前投資185億元，對34個區縣的177個項目、共計2000公里幹線公路進行提升改造，為沿線群眾脫貧助力，同時確保2020年前提升改造幹線公路1萬公里。（中新社）

《山西》山西優化營商環境　推行企業註冊登記「三十證合一」

大陸國務院新聞辦公室5日舉行省（區、市）系列新聞發布會，中共山西省委副書記、山西省人民政府省長樓陽生在回應媒體有關打造「六最」營商環境的問題時表示，山西推行企業投資項目承諾制改革，企業註冊登記「三十證合一」，簡化項目審批流程，優化營商環境。（澎湃新聞）

《上海》特斯拉上海工廠電力配套9月底前完工

位於上海臨港地區的特斯拉上海工廠220千伏電力配套工程5日已進入攻堅階段，完工後將滿足特斯拉超級工廠（一期）的用電需求。據悉，總長16.7公里的電纜排管將於10日前全線貫通。（中新社）

▼特斯拉上海工廠電力配套9月底前完工。（圖／中新社）

▲特斯拉上海工廠電力配套9月底前完工。（圖／中新社）

ET快訊
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