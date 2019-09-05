路透稱上海自貿區「人去樓空」　陸學者緩頰：政策理解有誤

▲上海自貿試驗區。（圖／取自上海世界人工智能大會）

記者陳政錄／上海報導

《路透社》日前報導稱，因為資本管制、政策無法兌現，導致上海自由貿易試驗區「人去樓空」，對此在今（5日）一場由上海市社會科學界聯合會舉辦的論壇中，該會副主席權衡表示，有些企業理解錯，理解成自由貿易園區，「自由貿易園區理應有很多政策，試驗區則是制度創新。」

▲上海社科聯針對自貿新片區建設、對外開放措施等，召開媒體沙龍進行說明。（圖／記者陳政錄攝）

他還表示大陸經濟成長並非下滑，而是朝高質量轉型，並稱上海自貿區試驗區臨港新片區發布後，將除了制度創新以外，進一步聚焦在便利化、政府職能轉換、提高全球自由化流動水平等領域，從「對接國際水平」發展到「引領全球化發展。」

中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區上月接牌，8月底發布50條開放措施，涵蓋金融、貿易、稅務等領域，被視為大陸推動對外開放的重點場域，適逢中美貿易爭端升級、山東等新一批6個自貿區發布，以及上海自貿區落實情況遭外媒唱衰， 上海市社會科學界聯合會今在市政府指導下，特地召開媒體學術沙龍，說明自貿區新片區和「中國對外開放」情況，為之背書。

權建表示，與過去的自貿試驗區相比，臨港新片區更注重高水平制度創新、功能性平台建設、產業創新發展與升級轉型、打造開放風險壓力測試區、國際創新制度競爭力的探索、自主改革創新發展等。

▲上海市社會科學界聯合會副主席權衡。（圖／記者陳政錄攝）

全球城市研究院院長周振華也說，2013年上海設立自貿試驗區，主要係應對國際推動TPP等跨太平洋、太西洋投資貿易協定談判，因此為推動比WTO更好的要求，在上海試驗新一批的制度開放；當前，面臨世界投資貿易格局改變、中美戰略博亦，為繼續推動全球化發展應對保護主義，臨港新片區將扮演應對這些變化的角色，並主動引領全球化發展。

值得注意的是，在大陸力推自由貿易試驗區建設、新片區成立的同時，《路透社》報導稱，上海自貿區因未能實現更自由貨幣流通、簡便國際貿易等承諾，使得許多企業撤離。同時，中美貿易戰升溫、大陸經濟發展放緩，亦被視為影響大陸自貿區政策的因素。

面對記者提問，權衡強調，提出自貿區新片區，就是不擔心中美貿易摩擦的影響，反倒是在面臨不確定下，認識到只有大幅度的改革開放，才對自身經濟發展更有利。

他進一步表示，世界經濟從2008年以來，復甦一直沒有好過，而大陸是在經濟結構調整的過程中，揮別35年的高速發展，轉向高質量發展。

權衡還在回答其他記者提問，闡述自貿試驗區和新片區的意義時提到，有報導稱企業撤離自貿試驗區，那是因為他們理解錯，理解成「自由貿易園區」，但試驗區首要推動的是制度創新，並以此推廣全國。他認為，新片區推出後，將除了制度創新外，進一步推動產業發展，生產要素流通，以吸引國際企業生根合作發展。

▼航拍上海自貿區臨港新片區。（圖／翻攝澎湃新聞）