找何庭歡抱米魯直播！「補教喇舌名師」高國華傻眼　6點力勸韓國瑜：不倫不類

▲韓國瑜和何庭歡抱狗直播，高國華直批「不倫不類」。（資料照／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

地方中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日風波不斷，看在「超級韓粉」高國華的眼裡，可說是相當痛心。高國華5日晚間就在臉書沉痛寫出6點忠告，並直言，「忠言逆耳，但全是肺腑之言」，希望韓國瑜能夠聽進去並改正，「要知道你是全體熱愛中華民國的人2020年希望的唯一寄託！」

補教名師高國華5日晚間在臉書發文寫道，「我一直是超級韓粉，從每場三山造勢，和所有之後的選總統的造勢活動，我可説每役必與，有誰能夠誠懇的幫我給韓國瑜下列幾個忠告」。

高國華建議，做一個政治家就要像蔣經國先生一樣，「絕對要莊重，要能望之儼然，即之也溫，聽其言也厲」，希望韓國瑜可以不要記者拿麥就回答，因為言多必失，且韓國瑜應該要知道，「只有一家媒體中天挺你，其他媒體不是來採訪你，而是來整你寃枉，找機會來黑你的，為什麼要給他們這見縫插針的機會？」

▲高國華提出6點忠告，要韓國瑜能夠改善。（組合圖／資料照、翻攝高國華臉書）

此外，韓國瑜找來美女發言人何庭歡一起直播，更讓高國華深感不妥，他直言，「直播可以，但切記下次絕不要和發言人何庭歡（但女兒韓冰可以）帶米鲁同台，畫面好像夫妻倆抱狗直播，真有點不倫不類，爪田李下，難道沒有人提醒你嗎？」高國華接著表示，發言人長得漂亮，就該讓她單獨替韓國瑜發言，千萬不要貪心，「一個畫面想討好三種人，不如不直播！」

高國華還提到，最近李佳芬只要露面就是扣分，因此他也建議李佳芬，「要有未來第一夫人母儀天下的情懷，請即刻收起妳的笑容，不時露出憂心可憐百姓的愁容，該哭就哭，選民會因妳會苦民所苦而雪中送炭」。高國華表示，人都是同情弱者，「他們只會為努力的韓國瑜天天被打壓而寄予同情，絕不會為高鐵上連300萬都忘了拿的好野人而歡呼！」

文末，高國華也不忘大讚韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」，但名聲得來不易，希望韓國瑜不要停留在1124的勝選激情中，且「忠言逆耳，但全是肺腑之言。」他希望韓國瑜能夠聽進去忠告並微調，唯有如此，「明年1月11日必定勝券在握，要知道你是全體熱愛中華民國的人2020年希望的唯一寄託！」

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