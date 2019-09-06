美麗島民調韓國瑜高雄輸蔡英文20.2％　黃創夏：龍興之地守不住了

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜在《美麗島電子報》5日公布的最新民調中，高雄市選民對他的支持度只有32.2％，遠遠落後現任總統蔡英文的52.4％。資深媒體人黃創夏則在電視節目上直言，「韓國瑜的龍興之地已經守不住了」，甚至連藍營的立委選情也越來越不利。

《美麗島電子報》5日公布一份2019年9月高雄市民調，調查對象為高雄市的選民，如果是在藍綠一對一的情況下，蔡英文的支持度高達52.4％，韓國瑜則是32.2％，整整落後蔡20.2個百分點；假如是在蔡、韓、郭、柯四方參選的狀態下，蔡英文仍然以36.5％的支持度領先，其餘則是韓國瑜的25.0％、郭台銘的15.4％、柯文哲的10.1％。

▲黃創夏直言韓國瑜守不住「龍興之地」高雄市。（圖／翻攝自YouTube／年代向錢看）

資深媒體人黃創夏在5日播出的電視節目「年代向錢看」中提到，蔡英文在上述民調足足領先韓國瑜兩成，「你（韓國瑜）在高雄這邊都已經完全沒辦法跟蔡英文競爭」，就連在中南部支持度比較弱的郭台銘單獨對上蔡，支持度竟然也能與韓並駕齊驅，「韓國瑜他的龍興之地已經守不住了，破底一瀉千里的情況。」

黃創夏接著指出，同一份民調中還做了8選區立委的狀況調查，「這個才是韓國瑜最大的警訊，也是國民黨最大的警訊」，去年九合一大選後國民黨信心十足，希望能拿下8個區域立委選區席次，後來因為韓回答不出自經區，改口說能過半就好，「然後到了前一段時間，又是追蹤器又是什麼，國民黨改成坐一望二」，但受到蔡英文聲勢上漲影響，民進黨在這8個選區的民調幾乎可以說是獲得壓倒性的勝利，「現在已經不是韓國瑜個人破底，而是國民黨被三殺、雙殺。」

▼韓國瑜在美麗島民調中落後蔡英文20.2個百分點。（圖／記者賴君欣攝）

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