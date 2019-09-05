陳明文掉300萬引風波！子創業計畫腰斬　他秀監視器證清白：絕無違法

▲陳明文拿監視器畫面證明清白，強調將會對抹黑者提告。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、陳韻如／綜合報導

民進黨立委陳明文3日在高鐵上掉落一箱300萬現金，引起軒然大波，事後陳明文兒子陳政廷表示，300萬現金是要菲律賓開創珍珠奶茶店用的，不過引來不少外界質疑。5日上午陳明文調出監視器畫面出面說明，強調這筆錢絕對沒有任何違法，也將對抹黑者提告妨害名譽。

高鐵3日拾獲一個裝有300萬現金的登機箱，經查發現失主是民進黨立委陳明文，陳明文兒子陳政廷3日澄清，因為他要去菲律賓開創台灣珍珠奶茶店，300萬現金是他請爸爸向媽媽拿的，要用來支付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶費用，但仍引來外界大批質疑聲浪。

陳明文5日中午11時30分許親自出面說明，他調出提領現金的監視器畫面強調，這筆錢來源正當，絕對沒有不申報的問題。另外，對於這次事件造成風波，他也感到很抱歉，並對高鐵的協尋非常感謝，而他也強調在此事之後他並沒有與高鐵人員面對面接觸，因此也絕對沒有對高鐵人員發脾氣的事件。

此外，因為這起事件，陳明文兒子的創業也因此腰斬，而陳明文也將對抹黑者進行蒐證，只要有任何的捕風捉影、加油添醋，都將會提起誣告及妨害名譽的訴訟，他希望藉由這次的說明，來平息風波，也感謝外界的關心。