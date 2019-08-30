挺韓大將「北漂媽媽」倒戈！韓粉灌爆臉書　她回嗆「不忍了」倒數開吉

▲潘金英控訴北漂的孩子沒回來，市長卻要北漂總統，遭韓粉灌爆臉書，她30日決定不再忍了，倒數開吉罵人韓粉。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

地方中心／綜合報導

在2018九合一大選的挺韓大將「北漂媽媽」潘金英，日前上節目倒戈痛批高雄市長韓國瑜，到現在北漂的孩子沒回來，結果他卻要去北漂選總統了，甚至直言，「他沒有把高雄市民放在心上」。事後潘金英粉絲專頁遭到大批韓粉灌爆，對此，她30日寫下「我不在忍了，我不會用説的，我會用做的。」疑似打算對攻擊她的韓粉提告。

擁有18年民進黨員資歷的潘金英在九合一大選時表示，自己也是北漂媽媽，所以韓國瑜一句「讓北漂孩子回家」讓她義無反顧站出來力挺，結果遭到民進黨撤銷黨籍。

然而，事後韓國瑜喊出Yes,I do北漂選總統，讓潘金英氣得在節目上痛罵，當8月11日利奇馬颱風對高雄造成災情時，「當天我看到的是，我們的韓市長在南投造勢啊！」此外，潘金英還提到，「我們北漂的孩子回來了嗎？我們北漂的孩子沒回來！結果未來的總統參選人卻要北漂了！」。

潘金英這段倒戈言論一出，立刻引來網友熱議，有大批韓粉甚至跑去灌爆她的粉專，而她30日在臉書發文回嗆，「都發大財了！還要用嘴巴殺人嗎！道不同不相為謀！志不同不相為友！」

潘金英還寫道，「在七月之前我還是想支持韓市長選總統！後來都走鐘了！（支持市長專心市政）我不是什麼政治人物，只想忠於自己，有事説事。

此外，對於謾罵她的韓粉，潘金英決定不再忍耐，「如果你們那幾個靠韓國瑜謀利的人，再繼續扭曲，毁滅，抹黑，散播不實言語煽動攻擊本人！那就要抱歉了！一次又一次！我不在忍了，我不會用説的，我會用做的。（做人厚道點都發大財了！還要用嘴殺人吧）適可而止就好。」