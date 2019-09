郭台銘擬見川普　韓國瑜10月訪華府、辦僑界大造勢

▲韓國瑜曾在今年4月訪美。(圖/記者徐政璿攝,下同)

記者徐政璿/台北報導

台北市長柯文哲透露鴻海集團創辦人郭台銘準備好在9月17日前登記連署,並於10月拜訪美國總統川普。據了解,韓國瑜也將於10月中旬以「國民黨總統參選人」的身份訪美,並拜會華府官員。此外,韓陣營也計畫在美國僑界舉辦大造勢,展現韓國瑜的庶民號召力。

韓國瑜今年4月10日至16日赴美招商演講,當時走訪東西兩岸的學術重鎮哈佛大學和史丹佛大學,分別以「My Way to Kaohsiung(我的高雄之路)」和「The Power of Down to Earth(接地氣的力量)」為主題發表演講,並與波士頓和洛杉磯的僑胞見面。

韓陣營表示,有別於4月是以市長身份,韓國瑜10月將以總統參選人身份訪美,因此會尊重美國相關單位的安排,過去歷屆的總統參選人去美國拜會都有人員事先去磋商,透過AIT去跟美國國務院和相關單位做聯繫。

在時間點的規劃上,由於韓國瑜仍有市長身份,高雄市議會目前規劃9月24日開議,市長施政報告日期為9月26、27日,市長總質詢期間為10月31日至11月29日,韓國瑜預計在施政報告結束後,10月中旬以「國民黨總統參選人」的身份訪美7天。

至於行程安排上,主要安排到美國國務院與華府五大智庫,就兩岸政策和台美關係等議題與美方高層交換意見,這些正式的官方拜會行程都會尊中AIT的安排。

由於韓國瑜目前身份仍要處理市政,此次訪美行程應該會壓縮在一週左右,目前除了會到華府外,也規劃前往紐約,回程再到洛杉磯。此外,由於僑界邀約不斷,韓陣營也計畫在美國僑界舉辦大造勢,展現韓國瑜的庶民號召力。